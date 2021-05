Pallanuoto maschile

Si rinnova la sfida tra liguri e lombardi, domani alle 19 all’Olimpica

Nella finalina il Telimar se la vedrà con l’Ortigia

Siracusani in acqua in extremis

Nessuna sorpresa nelle semifinali della Coppa Italia di pallanuoto maschile che sono appena concluse alla piscina Olimpica di Palermo: Pro Recco (12-5 al Telimar) e Brescia (17-8 all’Oritigia Siracusa) si contenderanno il trofeo domani sera alle 19.

Si ripete anche in coppa il duello tra le due protagoniste della pallanuoto maschile italiana. Il Brescia, alla settima finale consecutiva, punterà a far scendere dal trono la Pro Recco che vince la competizione ininterrottamente dal 2013 mentre nel 2020 il trofeo non è stato assegnato per via del Covid19.

Finalina tra Telimar ed Ortigia alle 16

I padroni di casa del Telimar sfideranno per la terza piazza gli aretusei nel derby siciliano della finalina che farà da prologo alle 16.

Il club siracusano è riuscito a scendere in acqua in extremis la conferma della negatività al Covid19 di tutti i suoi giocatori. Ieri l’Ortigia aveva annunciato il ritiro a seguito della positività ai test anti-covid19 di un componente dello staff tecnico. In mattinata il dietrofront vista la disponibilità da parte degli altri club di scendere in vasca senza problemi. Così è stato e dopo i tamponi negativi del pomeriggio, l’Ortigia ha affrontato il Brescia.

Troppo forte la Pro Recco

Nella prima semifinale, la Pro Recco ha avuto la meglio del Telimar Palermo per 12-5 al termine di un incontro dai due volti. Per tutta la prima delle quattro frazioni e per buona parte della seconda, infatti, i padroni di casa, sospinti da una difesa aggressiva e da ottimi interventi del portiere Nicosia, sono stati in grado di imbrigliare i padroni di casa. E per quattro volte sono andati in vantaggio. Sul 4-3 a metà della seconda frazione, però, i liguri, che cercano il loro settimo successo consecutivo in questa competizione, ingranano la classica marcia in più e per il Telimar non c’è più scampo. Prima Younger pareggiava, poi Echenique timbrava il primo vantaggio. A fine frazione Luongo andava in controfuga per il 6-4 che mandava le squadre all’intervallo lungo. Da li in poi, un assolo dei campioni d’Italia.

Nella seconda metà di gioco, infatti, è pure accademia per gli ospiti che concedono una sola rete ai palermitani e chiudono col punteggio di 12-5.

Per i palermitani guidati da Marco Baldineti, giunti per la prima volta in final four di Coppa Italia e freschi di storica qualificazione alla final four scudetto, si contano le doppiette di Vlahovic e di Marziali e la singola marcatura di Migliaccio.

La Pro Recco, guidata da Gabriel Hernandez, ha segnato tre volte con Ivovic ed Echenique. Gol singoli per Mandic, Figlioli, Younger, Presciutti, Figari e Luongo. Praticamente tutta la squadra a referto tranne Velotto, Aicardi ed il secondo portiere Negri.

Brescia avvio sprint decisivo

Tutto facile per il Brescia che nell’altra sfida per l’accesso alla finalissima ha superato 17-8 l’Ortigia Siracusa. Una sfida già decisa alla fine del primo quarto chiuso addirittura 7-2 per i lombardi.

Un vantaggio tale che ha poi permesso agli uomini di Bovo di controllare senza grossi affanni per le altre tre frazioni ed anzi di allungare. I parziali di 3-2; 3-2 e 4-2, tutti in favore del Brescia, la dicono lunga sulla supremazia del sette lombardo.

Per il Brescia, tripletta di Lazic, doppiette per Jokovic, Alesiani, Renzuto Iovice, Vlachopulous e Di Somma e reti di Dolce, Presciutti, Cannella e Gitto.

Per gli aretusei reti di Condemi, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Condemi, Gallo, Rossi e Napolitano.