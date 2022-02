Pallanuoto, serie A1 maschile, Catania cerca punti salvezza con Milano

Telimar a Salerno per il riscatto, Ortigia in casa con la Rari Nantes Savona per continuare a sognare. La Nuoto Catania, invece, cerca conferme e punti pesanti per la salvezza. Questi gli impegni delle tre squadre siciliane impegnate nella seconda giornata del Round Scudetto e nel Round Retrocessione del massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto.

Col Salerno il Telimar inizia tour de force

Saranno otto giorni di fuoco, quelli che separano il Telimar dalla sua prima storica finale europea. Prima, dell’andata a Palermo di LEN Euro Cup contro i catalani del Sabadell, però, il club dell’Addaura ha di fronte a sé una doppia sfida di campionato.

Domani, sabato 26 febbraio, alla Piscina Simone Vitale la squadra palermitana affronterà la Rari Nantes Salerno che ha riposato nel primo turno. Poi mercoledì ospiterà in casa i Campioni d’Italia dell’An Brescia nell’anticipo della terza giornata della Poule Scudetto.

La sfida contro i campani, che verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Telimar Pallanuoto, sarà diretta dagli arbitri Alessio Nicolai e Luca Bianco. Fischio d’inizio alle 16.

Baldineti “Cinque settimane che la piscina è chiusa, lo abbiamo pagato”

I ragazzi allenati da Marco Baldineti arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta di misura rimediata sabato scorso alla Bianchi di Trieste. “Abbiamo giocato tatticamente abbastanza bene – afferma il tecnico –. Quello che ci è mancato è la condizione fisica. Sono cinque settimane che la Piscina Comunale di Palermo è chiusa e l’abbiamo pagato. Nonostante gli sforzi e la nostra capacità di adattarci è difficile per una squadra di A1 allenarsi e provare lontano dalla propria casa, facendoti andar bene i pochi spazi a disposizione”.

“Lunghe pause tra le partite non ci hanno fatto bene”

Baldineti aggiunge: “Inoltre queste lunghe pause tra una partita e l’altra non ci hanno fatto bene. L’anno scorso, per forza di cose, ci siamo abituati a questa stranezza del Campionato-spezzatino. In questa stagione, invece, eravamo arrivati a ben altri ritmi”.

“Len Cup obiettivo stagionale”

L’approccio sbagliato al match con la Pallanuoto Trieste, nonostante la buona reazione nell’ultimo tempo, potrebbe anche essere dovuto “inconsciamente al fatto che stiamo provando molto in ottica internazionale – ammette Baldineti –. La Euro Cup è diventata ovviamente l’obiettivo stagionale e con la testa siamo già proiettati alla doppia sfida contro il Sabadell, ma, se sulla carta siamo noi i favoriti di domani – ammonisce –non dobbiamo sottovalutare quella che sarà una partita difficilissima, con la Rari Nantes Salerno che ha già ottenuto tutto ciò che voleva in stagione e vivrà queste giornate del Round Scudetto senza pressioni, soprattutto in casa. Noi, d’altro canto, non siamo ancora appagati, perché vogliamo conquistare l’accesso alle coppe europee, confermando il risultato dello scorso anno”.

Il presidente del Telimar “A Salerno per giocare partita gagliarda”

Marcello Giliberti, il presidente del Telimar presenta la sfida con la formazione campana. “Partiamo per Salerno per giocare una partita gagliarda, ben sapendo che i nostri avversari sono temibili e che la piscina Simone Vitale è sempre stata calda ed ostica per tutte le squadre ospiti. Una vittoria, molto difficile ma non impossibile, ci galvanizzerebbe in questa fase di campionato. Nel Girone Scudetto, che abbiamo meritatamente guadagnato chiudendo il Girone di andata al quarto posto, giocando in poche partite l’accesso ai play-off e con la imminente storica finalissima di LEN Euro Cup”.

“Piscina Comunale irrinunciabile per la finale col Sabadell”

Il massimo dirigente del club dell’Addaura parla della situazione della Piscina Comunale in vista della finale di andata con gli spagnoli del Sabadell. E sottolinea: “Avremo l’onore di giocare in casa sabato 5 marzo la finale di andata ed avere disponibile la vasca coperta della Piscina Olimpica Comunale, la nostra casa, è una cosa per noi irrinunciabile. Consapevole di ciò ed anche dell’esigenza di restituire immediatamente all’intera collettività natatoria cittadina la vasca coperta, l’Amministrazione Comunale ha posto in essere un intervento di manutenzione su due pompe di filtrazione, che dovrà assolutamente essere definito dall’AMG Energia entro e non oltre lunedì 28 febbraio”.

E continua: “E ciò anche per consentire la successiva filtrazione dell’acqua in vasca, in modo che la città di Palermo possa presentare all’intera Europa con in testa il Sabadell, club spagnolo avversario finalista, il nostro potenzialmente meraviglioso impianto in condizioni adeguate”.

“Commissione valuterà documentazione per agibilità l’1 marzo”

Giliberti poi parla della possibile agibilità della tribuna della piscina, diventato un problema di rilievo visto che il Telimar ha giocato a porte chiuse tutte le sue partite interne, incluso il girone di seconda fase della Len Euro Cup disputato nell’impianto di viale del Fante ad ottobre. “Altra buona notizia: l’Ufficio Sport ha trasmesso alla CVPS la documentazione necessaria per il rinnovo dell’agibilità, che la Commissione valuterà nella seduta di martedì 1° marzo. Ciò potrà metterci in condizione di giocare la finale di Coppa con il 60 per cento della capienza delle tribune, quindi con poco meno di 600 spettatori, nel rispetto delle vigenti norme finalizzate al contenimento del contagio da covid19. Dobbiamo quindi a questo punto soltanto incrociare le dita affinché l’intervento della AMG venga definito entro e non oltre lunedì 28. Mi sento di essere cautamente ottimista sulla serena risoluzione di questa delicata vicenda”.

Le formazioni

Rari Nantes Salerno: 1. Santini, 2. M. Luongo, 3. Esposito, 4. Sanges, 5. Gluhaić, 6. Spatuzzo, 7. Tomasic, 8. Cuccovillo, 9. Elez, 10. Parrilli, 11. Fortunato, 12. Pica, 13. Taurisano – Allenatore: Matteo Citro

Telimar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. De Totero – Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Alessio Nicolai, di Cerveteri (RM), e Luca Bianco, di Gavardo (BS).

L’Ortigia cerca conferme col Savona

Dopo aver registrato la bella prestazione di Brescia, con un pareggio che con un pizzico di fortuna in più, poteva anche trasformarsi in vittoria, l’Ortigia è pronta a un’altra dura sfida contro un’avversaria ostica, la Rari Nantes Savona di Angelini. È, di fatto, una diretta concorrente nella corsa alle semifinali scudetto. Domani pomeriggio, 26 febbraio, alle 14, alla piscina Paolo Caldarella, davanti al proprio pubblico, Napolitano e compagni cercheranno di dare continuità a questo buon momento, con i biancoverdi che nel 2022 sono ancora imbattuti sul campo, considerati il successo contro Salerno e il pareggio di Brescia, in campionato, e la vittoria contro il Telimar in Euro Cup.

L’occasione è ghiotta, perché una vittoria domani permetterebbe di allungare un po’ in classifica, visto che al momento il Savona occupa il sesto posto, a meno 2 punti dall’Ortigia, quarta. Ad ogni modo, la fase scudetto è appena iniziata e, qualsiasi sarà il risultato, è ancora tutto aperto, come ha dimostrato proprio la squadra biancoverde, andando a strappare un punto pesante a Brescia. Il match tra biancoverdi e Savona sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ortigia.

Piccardo “Stiamo bene”

Alla vigilia del match, parla coach Stefano Piccardo: “La squadra sta lavorando, stiamo cercando di mettere più allenamenti possibili nelle braccia. Sotto questo punto di vista stiamo bene. Siamo tutti abili e arruolabili, domani decideremo i 13. Questa è una partita importantissima, come tutte quelle di questo round scudetto. Con il Savona è sempre una battaglia, siamo due squadre molto simili sotto certi aspetti, ci conosciamo bene. In questa gara può succedere di tutto, può venir fuori qualsiasi risultato. Basta andare a vedere gli ultimi tre anni per accorgersi che negli scontri diretti, sia a Savona che a Siracusa, questa è sempre una partita da tripla”.

“Dobbiamo giocare in modo attento, loro forti in ripartenza”

Il tecnico biancoverde, spiega poi cosa l’Ortigia dovrà fare per portare a casa i tre punti: “Dovremo cercare di giocare una partita attenta, perché loro hanno un’ottima ripartenza, nuotano tutti e sei verso la prima linea avversaria e sono molto temibili. Inoltre, hanno il capocannoniere del campionato e un paio di giocatori di assoluto livello sul perimetro esterno. Quindi bisognerà cercare di alternare una difesa particolare su alcuni di questi ragazzi, compreso Iocchi Gratta, un giovane che è cresciuto molto, e cercare di essere abili a non perdere troppa strada sulle loro transizioni offensive. Davanti, dovremo essere ordinati, giocare aperti e attaccare sempre la profondità”.

Ferrero “Pareggio di Brescia può darci forza”

Della sfida contro Savona, parla anche Filippo Ferrero, che sottolinea il valore del pareggio di Brescia anche in termini di fiducia in vista del match di domani: “A Brescia abbiamo preso un punto d’oro, ma potevano essere tre e quindi dobbiamo essere critici e guardare i nostri margini di miglioramento, che sono sicuramente molto importanti. Nonostante a Brescia il risultato sia stato positivo, siamo consapevoli di aver fatto tanti errori e di aver perso un’occasione, perché non abbiamo sfruttato tutto quello che avevamo costruito. Però questo ci può dare forza per il prosieguo del campionato, e a breve termine anche per la partita col Savona. Di sicuro ci ha dato un’iniezione di fiducia, dopo che venivamo da un periodo in cui siamo stati un pochino sottotono. Dobbiamo ancora trovare la forma migliore, quella che avevamo prima di Natale, prima di avere tutti quei casi di Covid, ma siamo sulla strada giusta, e l’impegno c’è da parte di tutti quanti. Sono sicuro che arriveremo alla parte finale della stagione, che comunque è tra poco, al meglio delle nostre condizioni”.

“Risultato mai scontato”

“Stiamo preparando la partita – continua Ferrero – guardando noi e quello che possiamo migliorare del nostro gioco. Analizziamo i punti di forza degli altri, certo, e cerchiamo di trovare il modo per contenerli, ma fondamentalmente la preparazione di un match è incentrata più sul nostro gioco. All’andata è stata una battaglia e abbiamo dovuto lottare fino alla fine. In partite come queste, il risultato non è mai scontato. Loro verranno qua per fare punti e noi non glielo dobbiamo permettere. Vincere per noi vorrebbe dire andare a 5 punti, ma in questo girone, dove gli scontri diretti sono all’ordine del giorno, ogni risultato può far cambiare la classifica completamente, quindi, che si vinca o si perda, nulla è definitivo”.

Sfida salvezza per la Nuoto Catania col Milano

Cerca punti salvezza ed il secondo successo consecutivo, invece, la Nuoto Catania che domani riceverà alla Piscina Scuderi la Waterpolo Milano Metanopoli. La sfida, valida per il secondo turno del Round Retrocessione, inizierà alle 15 con diretta sulla pagina Facebook della società etnea.

I rossazzurri hanno iniziato questa seconda fase nel migliore dei modi battendo sabato scorso in casa la Roma Nuoto 12-8.

Assenti Kacar e Catania, prima convocazione per il giovane Gulisano

Contro la Metanopoli, oltre a capitan Nenad Kacar, sarà assente anche Samuele Catania. Tra i convocati, il giovane Federico Gulisano, alla sua prima convocazione nella massima serie.

I rossazzurri ritroveranno da avversario l’ex compagno Tommaso Scollo, quest’anno nella rosa della WP Metanopoli.

Dato “Risultato inciderà sul nostro campionato”

Il tecnico Giuseppe Dato alla vigilia del match ha sottolineato: “Domani affronteremo una squadra, il Metanopoli, che ci ha inflitto una delle sconfitte più dolorose e siamo consapevoli che il risultato della partita inciderà fortemente sul nostro campionato. Ci stiamo preparando per contrastare nel modo dovuto il nostro prossimo avversario, consci dell’importanza della posta in palio”.

Tringali “Non possiamo sbagliare”

Il giocatore rossazzurro Andrea Tringali ha dichiarato: “Hanno cambiato la formula del campionato, mancano solo cinque partite e sabato non ci è permesso sbagliare. Tutte le partite sono per noi una finale. Il Metanopoli è una nostra diretta concorrente e i punti domani valgono doppio. Sono fiducioso perché stiamo lavorando bene, c’è serenità durante gli allenamenti, vedo il gruppo coeso, concentrato e determinato verso il nostro unico obiettivo, la salvezza diretta. Veniamo da un’ottima prestazione contro la Roma in casa e cercheremo di ripeterci. L’Adr Nuoto Catania merita la massima serie!”.