Pallavolo, serie B maschile, bene anche il Partinico che batte in 3 set il Volley Catania

La Volo Saber Palermo firma l’impresa battendo 3 set ad 1 il Lamezia vicecapolista del girone M della serie B maschile di pallavolo. Bene anche il Partinico che si impone 3-0 nel match salvezza con il Volley Catania.

Prova di cuore per la Volo Saber Palermo che al PalaOreto si impone in quattro set alla seconda forza del girone. Unico neo: il poco pubblico dell’impianto di via Santa Maria di Gesù a causa di diverse concomitanze sportive.

Volo Saber sovverte i pronostici

Tre punti nel segno di Gruessner (a segno 23 volte), Blanco (10) e Lombardo (16). Ma è il collettivo a fare la differenza, in grado di capitalizzare nei momenti decisivi. Ridotti gli errori in battuta e rilanciata anche la distribuzione nel gioco, la Volo Saber ha annichilito le intenzioni dei calabresi giunti a Palermo con l’obiettivo di tenere testa a Letojanni nella lotta al vertice. Palermitani perfetti nei momenti topici, bravi, inoltre, a riprendere il loro cammino dopo aver perso il terzo set.

Neroverdi, adesso più tranquilli in classifica con 16 punti ed ottavo posto.

Palermo, gestito in panchina da Valentino Renda come primo allenatore, si affida a Gallo in cabina di regia in diagonale con Gruessner opposto, Blanco e Banaouas centrali, Lombardo e Ferro schiacciatori, Sutera libero.

Lombardo “Finalmente abbiamo espresso il nostro potenziale”

Marco Lombardo, schiacciatore della Volo Saber Palermo: “Una bellissima partita e una prestazione autorevole da parte nostra. Finalmente siamo riusciti ad esprimere tutto il nostro potenziale e soprattutto abbiamo dimostrato che in questa seconda parte di stagione possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario”.

Blanco “Ho visto una squadra affiatata”

Giovanni Blanco, capitano della Volo Saber Palermo: “Tre punti meritatissimi. Ho visto una squadra affiatata con un’intesa particolare che ci ha portato alla vittoria. Il nostro obiettivo è migliorare la nostra classifica, è chiaro, e svolgere un girone di ritorno più lineare rispetto alla prima fase di stagione. Forse l’unico mio rammarico è quello di avere condiviso questo successo importante davanti ad un palazzetto praticamente deserto. Penso che la nostra realtà, l’unica della città a militare in serie B maschile, meriti un maggiore interesse”.

Il tabellino, Volo Saber perfetta nei momenti topici

Volo Saber Palermo – Raffaele Lamezia 3-1

Set: 25-22; 25-21; 24-26 e 25-22.

Volo Saber Palermo: Blanco 10, Ferro G. 1, Gruessner 23, Banaouas 6, Simanella A. 3, Lombardo 16, Simanella G., Sibani, Sutera (L1), Runfola (L2). Allenatore: Renda.

Raffaele Lamezia: Piedepalumbo 3, Viterbo ne, Leone, Citriniti 3, Iorno 7, Porfida 3, Palmeri 28, Sacco 8, Chirumbolo, Paradiso 10, Davoli (L). Allenatore: Torchia.

Arbitri: Luca Cardaci di Brolo ed Erika Burrascano di Messina.

Partinico vince sfida salvezza con Volley Catania

Bella e netta vittoria del Partinico che a Montelepre supera con un perentorio 3-0 il Volley Catania nel match salvezza della sedicesima giornata. Tre punti pesantissimi conquistati con parziali netti di 25-14, 25-19 e 25-12. I neroverdi di Franco Lunetto volano a quota 11 in classifica in nona posizione con 4 lunghezze in più rispetto alla zona retrocessione ed allontanando proprio la formazione etnea.

B1 femminile, Terrasini ko a Modugno in 3 set

Inizia male il 2022 del Terrasini che incassa una sonora sconfitta per 3-0 sul parquet del Modugno, seconda forza del girone F nella 16ma giornata (da calendario) del campionato nazionale di serie B. Dragonesse praticamente mai in partita con parziali di 25-13; 25-17 e 25-21.

Ko che fa tornare la matricola palermitana in zona retrocessione. Il Desi Palma ha espugnato Cerignola in 3 set e con 14 punti ed una partita in meno supera il sestetto siciliano.

In B2 femminile, Caffè Trinca batte Caltanissetta ma perde la testa

Il tie-break premia il Caffè Trinca Palermo che supera 3-2 (16-25; 22-25; 25-23; 25-21 e 15-10) il Traina Volley Caltanissetta. Ma nonostante la vittoria la formazione allenata da Tommaso Pirrotta, adesso a quota 28 (10 vittorie, 8 di queste prima del quinto set, in 10 partite) perde la testa del girone P della serie B2. Al comando balza la Volley Trapani che grazie al 3-0 rifilato al Cassiopea guadagna una lunghezza sulle palermitane.

Positivo, comunque, il successo per il sestetto rosanero perché ottenuto in casa, al PalaWinning, sulle nissene, terza forza del girone, che insegue a 4 lunghezze.

Si sblocca la MedTrade, battuto il Comiso 3-0

Fa festa la MedTrade Volley Palermo. Le Aquilotte allenate da Linda Troiano battono il Comiso in 3 set (25-15; 25-23 e 25-20) e dopo nove ko consecutivi si sbloccano. I primi tre punti permettono alla matricola, all’esordio assoluto in un campionato nazionale, di avvicinarsi ad una sola lunghezza alla ComFer Palermo. La zona salvezza dista 8 punti ma con tutto il girone di ritorno da giocare, nulla è ancora deciso.