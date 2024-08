ROMA (ITALPRESS) – Una colonna sonora per i viaggiatori green: è “Connessioni”, il singolo dei “Barkee Bay”, il nuovo brano, nato dalla collaborazione tra la band esordiente e Mundys, che intende sensibilizzare i passeggeri su come spostarsi in modo sostenibile. I cantautori si sono esibiti in un flash mob all’aeroporto di Roma “Leonardo da Vinci” con uno speciale “Flash Mob(ility)” organizzato da Mundys, società del settore mobilità, al Terminal 3 – Partenze dello scalo capitolino gestito da Aeroporti di Roma (ADR).

“Vogliamo lanciare un messaggio universale per far comprendere alla gente quello sta succedendo, certo con una canzone che dura 2 minuti non si può fare un tema a riguardo però sicuramente vogliamo far capire quanto è importante la natura e quanto dobbiamo sostenerla, preservarla” – ha spiegato Davide Tarragoni, produttore della band – “La collaborazione con Mundys? Ci siamo trovati sia per ideologie, sia musicalmente, speriamo di continuare”.

Un vero e proprio momento artistico che ha avuto come protagonisti i Barkee Bay, gruppo italiano emergente sostenuto dalla Capogruppo, con il loro nuovo brano “Connessioni”, dedicato al tema del viaggio sostenibile.

Il testo del brano – composto dai giovani artisti under 30 – è completamente centrato sul tema del viaggiare green, mettendo così in evidenza come la tutela dell’ambiente sia alla base della strategia attraverso la quale Mundys porta avanti il proprio business.

Dopo il lancio della nuova identità del gruppo infrastrutturale, avvenuto lo scorso anno, Mundys prosegue dunque nell’investimento sui giovani talenti attraverso la musica, come chiave per mettere le persone in connessione. I tre artisti – particolarmente attivi sul tema del climate change – sono stati scelti da Mundys per realizzare quindi una colonna sonora estiva che accompagnasse le persone in transito sulle infrastrutture del Gruppo. In linea con i valori della società, la band under 30 ha rappresentato, attraverso parole e musica, i pilastri portanti che guidano il business di Mundys: semplificare la vita quotidiana e soddisfare il bisogno delle persone di spostarsi in modo sempre più sostenibile, integrato e smart, rendendo unica l’esperienza di viaggio e favorendo la connessione.

I viaggiatori hanno partecipato insieme ai 10 allievi ballerini dell’Accademia Artisti di Roma, centro di eccellenza nella formazione delle discipline cinematografiche e audiovisive. Per l’occasione i danzatori si sono esibiti indossando delle t-shirt con i loghi del Gruppo, conferendo alla manifestazione l’internazionalità che contraddistingue Mundys che, con oltre 23.000 dipendenti, è presente in 24 Paesi, gestisce 5 aeroporti internazionali (attraverso Aeroporti di Roma e Aeroports de la Cote (accenti francesi) d’Azur), 9.200 km di autostrade (grazie ad Abertis e Grupo Costanera) e servizi digitali (con Yunex Traffic e Telepass) che migliorano la vita delle persone in movimento.

Il flash mob è stato un’ulteriore iniziativa di Mundys pensata per connettere persone e infrastrutture. Sono infatti i viaggiatori il focus dell’operato del Gruppo Mundys che, con la collaborazione di tutte le società controllate, ha dedicato loro anche il progetto “The Line”. Attraverso un reportage, che ha visto la fotografa Enrica Panà ritrarre i volti di 75 persone in movimento, sono state raccontate le storie provenienti da tutto il mondo, diverse tra loro ma connesse da un unico denominatore: il Gruppo Mundys e le esperienze di viaggio nelle aree geografiche dove le sue infrastrutture sono presenti. L’itinerario ha portato così Panà a viaggiare dall’Europa all’America Latina alla scoperta di storie emozionanti, tra queste quella dei Barkee Bay: una band italiana in viaggio per condividere con le persone la passione per la musica. “La collaborazione con Mundys è nata in modo molto spontaneo soprattutto per una condivisione di valori, che va dal viaggio alla sostenibilità, quindi quando ci è stata proposta questa cosa abbiamo accettato subito” le parole di Giulio, chitarra e voce dei Barkee Bay che sottolinea: “amiamo l’arte e la portiamo in un contesto anche più istituzionale. Siamo partiti per dire: comunichiamo il bello della natura”.

Nello scalo di Fiumicino, in questo periodo caratterizzato dalle partenze estive, c’è una media giornaliera di oltre 160 mila passeggeri, con un record di 176 mila registrato lo scorso 14 luglio. Un incremento del traffico passeggeri del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e diretto verso le principali mete estive di Spagna e Grecia, come Ibiza, Palma di Maiorca, Santorini, Mykonos. A queste si aggiungono i nuovi collegamenti da Roma: dalla Summer 2024 è possibile raggiungere anche le città di Izmir, Norimberga, Hannover e Brest. Tra le mete intercontinentali si conferma come Top Destination la città di New York, collegata con 11 partenze giornaliere da Fiumicino. Di rilievo anche il mercato medio-orientale grazie ai nuovi collegamenti operati da ITA Airways per Riyadh, Accra e Dakar.

