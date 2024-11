SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – E’ Lando Norris a conquistare lapole position al termine dell’intensa sessione di qualifica delGran Premio del Brasile. 1:23″405 il tempo sul giro che vale alpilota della McLaren la miglior prestazione e quindi la primacasella della griglia della gara in programma alle 16:30, oraitaliana. Prima fila conquistata anche da George Russell, che conla sua Mercedes si piazza in seconda posizione, mettendosi dietrola Racing Bulls di Yuki Tsunoda, distante mezzo secondo. Tantebandiere rosse ed interruzioni causate dalle forti condizioni dimaltempo e di scarsa visibilità, con gli incidenti di Colapinto,Sainz (andato a muro con la sua Ferrari e out in Q2) Stroll, Alonso e Albon distribuiti lungo le tre mini-sessioni a mescolare le carte in pista, determinando tra le altre le eliminazioni di Max Verstappen su Red Bull e di Lewis Hamilton su Mercedes. Quarta posizione, invece, per l’Alpine di Esteban Ocon, seguita dall’altra Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Ferrari di Charles Leclerc, sesta e con tante difficoltà di prestazione in queste condizioni di pista. Settima, invece, proprio la Williams di Alexander Albon, riuscito a mantenere una buona posizione nonostante l’incidente, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri e dalle due Aston Marti di Fernando Alonso e Lance Stroll, anche loro fuori causa per le rispettive uscite di pista.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).