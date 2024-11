ROMA (ITALPRESS) – “A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se si inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”. Lo scrive Papa Francesco nel suo nuovo volume “La speranza non delude mai”, che uscirà in occasione del Giubileo e di cui La Stampa ha anticipato alcuni passaggi.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma