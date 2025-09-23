CAGLIARI (ITALPRESS) – Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. All’Unipol Domus i ragazzi di Pisacane si aggiudicano il primo match dei sedicesimi, imponendosi per 4-1 contro il Frosinone di Alvini. I gol di giornata vengono realizzati da Gaetano (su rigore), Borelli, Felici e Cavuoti: il momentaneo pareggio per i ciociari era stato realizzato da Vergani. Il Frosinone gioca un’ottima gara per un’ora abbondante, ma poi è costretto ad arrendersi alla maggiore qualità del Cagliari, subendo un passivo eccessivo per quanto visto in campo. L’equilibrio nel punteggio dura appena cinquanta secondi, a causa del contatto in area di rigore ciociara tra Cittadini e Borelli con quest’ultimo tamponato poco prima del tiro. Il grave errore del difensore scuola Atalanta spalanca così le porte alla formazione sarda: dal dischetto si presenta Gaetano che calcia forte e angolato, siglando l’1-0. Nonostante l’immediato vantaggio, il pomeriggio è tutt’altro in discesa per la squadra di Pisacane. Al 26′ Gaetano calcia alto e spreca il possibile raddoppio, ma per il resto è il Frosinone a fare la partita, a differenza di un Cagliari disordinato e con poche idee.

I ciociari giocano con spavalderia e al 16′ fanno recapitare un primo avvertimento agli avversari, quando il tocco morbido di Kvernadze da posizione defilata termina di poco a lato. Alla fine, dopo diversi tentativi, il Frosinone trova l’1-1 al 36′ su azione da corner: Gelli svetta in area e fa la torre per Vergani che da due passi insacca. Prima dell’intervallo Gelli oltre che assistman cerca di trasformarsi pure in goleador, ma il suo colpo di testa ravvicinato si infrange sulla traversa.

Nell’intervallo Pisacane riesce a scuotere i suoi ragazzi e nella ripresa si vede così un Cagliari cambiato nell’atteggiamento. La mossa vincente a inizio secondo tempo è l’ingresso in campo di Felici, che si rivela una perenne spina nel fianco per la difesa avversaria. Dopo il miracolo di Pisseri su Mazzitelli al 48′, il Cagliari vede i suoi sforzi premiati al 67′, quando Borrelli timbra il gol del 2-1: Felici scappa sulla sinistra e serve l’assist per il grande ex del match, lucido nel segnare da due passi. Dopo lo svantaggio subito, un Frosinone ormai demoralizzato perde le distanze e l’indemoniato Felici, al 80′, realizza la rete del 3-1. Passano cinque minuti e c’è gloria anche per il giovane Cavuoti che fissa il punteggio sul definitivo 4-1. Nel prossimo turno il Cagliari se la vedrà contro il Napoli.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).