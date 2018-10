Servizi agli utenti

Basta file e code ai CUP della provincia di Trapani. Da lunedì prossimo all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si potranno prenotare visite ed esami direttamente on line, attraverso quegli strumenti, come computer e smartphone, che sono ormai di uso comune.

Sarà sufficiente accedere al link “CUP on line” nella sezione “Servizi per l’utenza” dell’home page del sito www.asptrapani.it .

Effettuata la registrazione, per chi non è già registrato ai servizi aziendali o non è in possesso dell’identità digitale SPID, comparirà una schermata per la branca specialistica dove si dovrà inserire il numero della ricetta medica e altri dati personali. A quel punto comparirà la prima data utile nel quale si potrà eseguire la prestazione, insieme al luogo dove farla. Se si preferisce, si potrà scegliere una data successiva, come pure la struttura dove eseguirla. A quel punto verrà immediatamente confermata la prenotazione. Se non si è utenti esenti ticket, comparirà il messaggio sulle modalità di pagamento che al momento potrà avvenire tramite bollettino postale che agli sportelli Cup. Per facilitare il pagamento nei Cup è in via di installazione un nuovo tipo di totem utilizzabile solo attraverso la propria tessera sanitaria che, oltre alle varie informazioni personali sanitarie, distribuirà il singolo numero per ciascun utente, senza intermediazioni, negli sportelli dedicati solo al pagamento ticket.

L’utente, 48 ore prima dell’esame o della visita, riceverà tramite SMS un recall della prenotazione. Se è costretto a disdire la prenotazione, dovrà recarsi a uno sportello Cup per chiedere il rimborso del ticket, altrimenti questo verrà incamerato. In ogni caso è sempre preferibile comunicare la disdetta, così da permettere a un altro utente di usufruire della prestazione.

Infine è in dirittura d’arrivo anche il sistema ‘pago PA’, per il quale è già stata siglata la convenzione con un istituto di credito, così da poter effettuare, nei prossimi giorni, i pagamenti elettronici direttamente on line, sul sito o sull’app del nostro Ente.