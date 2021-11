Oggi hanno protestato davanti ai cancelli della Lima corporate

Hanno protestato questa mattina davanti la sede dell’azienda i 70 dipendenti della Lima corporate di Calatafimi Segesta nel trapanese. La mobilitazione, con il blocco dello straordinario e uno sciopero di 16 ore da programmare nelle prossime settimane, è stata indetta dalle organizzazioni sindacali ed è scattata contro la decisione aziendale di non riconoscere alcun premio di risultato per l’anno 2021.

“Scelta incomprensibile”

“Riteniamo incomprensibile che l’azienda continui ad eludere la nostra richiesta di impegnarsi, ora, con un accordo che garantisca l’erogazione di un premio a tutti i lavoratori – spiegano i segretari generale e territoriale Fim Cisl Palermo-Trapani, Antonio Nobile e Giuseppe Tarantino -. È inconcepibile come l’azienda sia disponibile a valutare solo a consuntivo, nel primo trimestre del 2022, l’eventuale erogazione di ‘premi’. Questa impostazione oltre a non coinvolgere i lavoratori è contro lo spirito degli accordi sul premio di risultato, l’azienda chiuderà l’anno in positivo, con incrementi di produttività e redditività rispetto all’anno precedente, dunque non ci risulta chiaro cosa impedisca all’azienda di impegnarsi, ora, con un accordo”.

Azienda non disponibile al dialogo

I sindacati per questo hanno deciso di scendere in strada e protestare al fianco dei lavoratori: “Le relazioni industriali dovrebbero essere fondamentali per un’azienda come la Lima Corporate, che invece, oggi, non è disponibile al dialogo con i suoi lavoratori – aggiungono Nobile e Tarantino -. A questo, aggiungiamo la seria preoccupazione per il silenzio aziendale rispetto a quanto appreso, dalla carta stampata e digitale, sulla imminente acquisizione della società da parte di un grosso concorrente statunitense. Cosi la protesta dei lavoratori continuerà fino a quando non otterremo le dovute risposte da parte dell’azienda”.

Azienda in salute

Secondo quanto risulta ai sindacati l’azienda sarebbe oltretutto in buona salute: quest’anno si prevede, per dichiarazione dell’azienda stessa, di chiudere con un fatturato di circa 210/215 milioni, quasi 20 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Di cosa si occupa l’azienda

La Lima corporate opera in contrada Fegotto, nell’area industriale di Calatafimi. Parliamo di un’azienda che è una delle principali protagoniste del mercato ortopedico italiano. Costantemente orientata alla trasformazione dell’ortopedia attraverso piattaforme tecnologiche innovative, ideate per assistere chirurghi e pazienti nel raggiungimento di un approccio personalizzato alla chirurgia e all’orientamento intraoperatorio. Presente sul mercato da 70 anni, Lima Corporate opera nella progettazione, produzione e distribuzione di protesi impiantabili sostitutive delle articolazioni ossee: anca, ginocchio, spalla e articolazioni minori.