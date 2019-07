Ad Alcamo

I vigili del fuoco hanno soccorso e tratto in salvo un cane lasciato al sole nel terrazzo di un appartamento di vicolo Serena ad Alcamo. A coadiuvare i pompieri, la protezione civile e la polizia municipale.

La proprietaria del terrazzo è una donna romena che, al momento, è irreperibile. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa. il cane è rimasto sul terrazzo per almeno due giorni. “L’importante è che adesso stia bene – dice il comandante della polizia municipale di Alcamo, Giuseppe Fazio -: dopo averlo rifocillato l’abbiamo consegnato al rifugio sanitario per l’assistenza del caso”. Sono in corso indagini per l’identificazione della proprietaria.

Purtroppo in tempo d’estate i cani e gli animali domestici sono spesso protagonisti di episodi come questo quando addirittura non si è davanti a veri e propri casi di abbandono.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Aidaa, Associazione Italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente sono 361 i cani abbandonati dal 30 maggio al 2 giugno.

La regione dove si è registrato il maggior numero di abbandoni è la Puglia con 110 episodi. Seguono Sicilia (54), Sardegna (51), Campania (44) ed Emilia Romagna (38). Basse, invece, le segnalazioni di animali vaganti provenienti da Umbria e Marche.