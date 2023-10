Un 34enne denunciato anche per danneggiamento

Litiga con i titolari di un negozio nel Trapanese, sfascia la mobilia e non contento aggredisce anche i carabinieri. Per queste intemperanze denunciato un uomo di 34 anni con le accuse di danneggiamento, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto in un esercizio commerciale di Castelvetrano.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano. Al loro arrivo hanno assistito ad una lite all’interno di un’attività commerciale. Il 34enne aveva già danneggiato il negozio e aggredito fisicamente i titolari dell’esercizio.

La rabbia anche contro i carabinieri

Alla vista dei militari dell’Arma l’uomo si sarebbe scagliato pure contro di loro con calci e pugni. Con non poche difficoltà è stato bloccato e riportato alla calma in pochi attimi. Per i carabinieri, intervenuti con due equipaggi, sono servite le cure mediche per le lesioni riportate cosi come per i titolari dell’attività commerciale.

Il precedente ad Alcamo

Di episodi simili, con aggressioni avvenute nei confronti di commercianti, se ne contano diversi nelle cronache siciliane. Situazioni di violenze nate sempre per questioni personali. Proprio nel Trapanese c’è un precedente con una denuncia per danneggiamento aggravato, violenza privata e percosse. Denunciato un uomo ad Alcamo proprio per avere aggredito un negoziante. La vittima per evitare di continuare ad essere picchiata dovette necessariamente barricarsi all’interno del proprio negozio in via Monte Bonifato. L’aggressore però continuò a presidiare l’ingresso dell’attività commerciale che tentò anche di danneggiare. La polizia dovette intervenire per fermare la furia dell’uomo, venne portato in commissariato e segnalato in Procura.

Il dissidio tra i due pare fosse nato per futili motivi. Tutto sarebbe ruotato attorno ad un immobile probabilmente utilizzato dall’aggressore in modo improprio, addirittura sembra occupato abusivamente. Tra i due cominciò una discussione e da qui a passare alle mani è stato un attimo.

