“La cava abbandonata recuperata a Mazara del Vallo, diventata parco culturale, sia stimolo ed esempio per i giovani, ma soprattutto per la politica che su di essi deve puntare per garantire un futuro migliore al Paese”. Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, a Mazara del Vallo (Tp) nel corso della visita a “Periferica”, il progetto di rigenerazione urbana finanziato con 120 mila euro, derivanti da parte delle indennità parlamentari restituite dai deputati regionali del M5S e portato avanti a Mazara del Vallo da Carlo Roccafiorita, Paola Galuffo ed altri giovani.

“Questa interessantissima e lodevole iniziativa – ha continuato il ministro – conferma, ove ce ne fosse bisogno, che le scommesse sui giovani sono la via maestra che il nostro governo intende percorrere fino in fondo”. “Il fatto che un’iniziativa come Periferica attiri la curiosità e susciti l’apprezzamento di un ministro – ha aggiunto il vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri – dimostra che noi, e soprattutto questi giovani, ci avevamo visto giusto. Con progetti come questo non solo si recuperano luoghi abbandonati, ma si crea occupazione e valore. Se con piccole restituzioni si è riusciti a fare questo, con grossi finanziamenti si potrebbe cambiare volto alla Sicilia e all’Italia”.