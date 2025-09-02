Una serie di interventi per la sistemazione di porzioni di acquedotto e l’eliminazioni di consistenti perdite riscontrate nel tempo causeranno lo stop alla distribuzione idrica in decine di comuni siciliani (19 per l’esattezza oltre la temporanea sospensione dell’erogazione a due consorzi di bonifica) a partire dalle 7 di oggi martedì 2 settembre e fino, probabilmente, a venerdì 5 settembre.

Lo stop dovuto a manutenzioni straordinarie

Ad annunciare lo stop è Siciliacque che effettuerà, questa settimana, una serie di interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti Fulgatore-Alcamo e Fanaco con l’obiettivo dichiarato di potenziare e rendere più efficiente la rete idrica di sovrambito, riducendo le perdite.

Il primo stop alla distribuzione è partito oggi, martedì 2 settembre, alle ore 7. La società partecipata da Italgas e Regione Siciliana sta intervenendo nelle contrade Torretta e Neghelli, in territorio di Fulgatore (Trapani), in contrada Triolo ad Alcamo e in contrada Inici a Castellammare del Golfo.

I comuni oggi senz’acqua

Per eseguire gli interventi è necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto a partire dalle ore 7. La sospensione del servizio interesserà i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice (frazione Ballata), Buseto Palizzolo (frazione Bruca), Calatafimi-Segesta (zona industriale contrada Fegotto), Trapani (frazioni di Fulgatore e Ummari).

Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 14 e le ore 19 di mercoledì 3 settembre.

I comuni senz’acqua giovedì e venerdì

La seconda trance di distacchi avverrà a partire dalle ore 5 di giovedì 4 settembre, quando prenderanno il via i lavori di manutenzione lungo l’adduttore principale dell’acquedotto Fanaco.

Sette in totale gli interventi compresi nel programma di riduzione delle perdite, che saranno eseguiti nelle province di Agrigento e Caltanissetta.

Saranno sospese per un giorno le forniture ai Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Canicattì, Aragona, Campofranco, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera, oltre ai Consorzi di Bonifica 3 e 4. Il riavvio dell’erogazione idrica è previsto fra le ore 12 e le ore 20 di venerdì (5 settembre).