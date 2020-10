non presentano sintomi e si trovano a casa

Due fratellini di Mazara del Vallo (in provincia di Trapani), di età compresa tra i 3 e i 6 anni, sono risultati positivi al Covid19.

“Attualmente – scrive il sindaco Salvatore Quinci sul suo profilo facebook – sono sottoposti alla quarantena e non presentano sintomi”. Non hanno, quindi, né febbre o difficoltà respiratorie. E per questo non risultano ricoverati in ospedale.

Per altro, il Covid Hospital della provincia di Trapani è proprio il nosocomio “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, dopo essere stato, per alcuni mesi, nella fase più critica dell’emergenza sanitaria, il “Paolo Borsellino” di Marsala.

Continuano purtroppo i contagi da Covid19 in Sicilia.

Sei medici al poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al virus. Lo conferma il sindaco Totò Martello.

L’Asp di Palermo da cui dipende il presidio ha iniziato tutte le procedure previste in questi casi. I medici sono in isolamento mentre sono stati eseguiti diverse decine di tamponi agli altri sanitari e infermieri e a chi è venuto a contatto con i sanitari.

“Al momento a Lampedusa tra la popolazione non ci sono casi – dice il sindaco – Abbiamo questo focolaio al Pte che l’Asp sta gestendo. Siamo in attesa di conoscere gli esiti degli altri tamponi per prendere eventuali provvedimenti”.

A Palermo, invece due agenti della polizia municipale sono risultati positivi al test sierologico. Uno di loro lavora nella segreteria del personale e un altro all’ufficio notifiche.

La comunicazione è arrivata dall’Asp di Palermo. I due si trovano in quarantena in attesa dell’esito del tampone. Ieri è stata eseguita la sanificazione degli uffici in via Dogali. Si attendono ancora gli esiti del sierologico a cui si sono stati sottoposti i tanti agenti della municipale.

Ieri intanto è stato chiuso a Palermo il Pala Mangano. Nel corso della routine pregara prevista dalla normativa vigente, in mattinata i tesserati del Green Basket Palermo sono stati sottoposti al nuovo giro di test sierologici e tamponi prima dell’amichevole di domani sera a Trapani.

Di conseguenza, a causa dell’accertata positività al Covid-19 dei tre atleti del Green Basket Palermo che hanno frequentato l’impianto di recente, il Pala Mangano resterà chiuso fino a nuova comunicazione.