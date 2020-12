al S. Antonio Abate di Trapani

La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato un ambulatorio specialistico dedicato al “Diabete in Gravidanza” nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani. Una iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia di Trapani e della UOC di Malattie Endocrine, del Metabolismo e della Nutrizione dell’Ospedale di Marsala, ed è finalizzata ad offrire un punto di riferimento alle pazienti e ai medici della intera provincia.

Domenico Greco è lo specialista individuato per la gestione della parte metabolica dell’Ambulatorio di “Diabete e Gravidanza”. Diabetologo e endocrinologo di riconosciuta esperienza con particolare riferimento alle endocrinopatie associate al diabete e sull’uso della tecnologia applicata al diabete.

Il Diabete è una patologia che interessa più del 10% delle gravidanze; se è preesistente alla gravidanza (diabete di tipo 1 o di tipo 2), può influenzare negativamente l’organogenesi del nascituro e si associa pertanto ad un’elevata incidenza di malformazioni neonatali e mortalità perinatale; se insorge durante il corso della gravidanza (diabete gestazionale), ad organogenesi ormai avvenuta, può invece alterare la regolare crescita fetale.

In entrambi i casi frequenti sono anche le complicanze di tipo ostetrico e l’eventualità di incorrere in parti pretermine con la necessità di ricorrere al taglio cesareo. “E’ ormai ben noto – dice l’azienda sanitaria – che in queste pazienti una riduzione delle complicanze materne e fetali può essere ottenuta soltanto attraverso un’attenta programmazione della gravidanza, una precoce identificazione del diabete gestazionale e un trattamento aggressivo, finalizzato al raggiungimento di valori glicemici prossimi alla norma”.

L’ambulatorio garantisce una collaborazione ancora più stretta ed istituzionalizzata tra le principali figure professionali interessate al problema, con la possibilità di avvalersi di eventuali altre figure professionali necessarie ad affrontare con maggiore tranquillità qualsiasi problematica materna e fetale durante tutto il corso della gravidanza e nel post-parto. L’ambulatorio è aperto il venerdì dalle 8.30 alle 13.30 nei locali di Ostetricia e Ginecologia, al 4° piano dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.