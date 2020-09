Altro caso alla Corte dei Conti di Palermo

Un dipendente del Comune di Trapani è risultato positivo al coronavirus. Il sindaco Giacomo Tranchida, dopo avere appreso la notizia, ha disposto la chiusura degli uffici di Palazzo D’Alì per oggi e domani, con la contestuale sanificazione dei locali, e lo smart working per tutto il personale dipendente.

E’ successa la stessa cosa alla Corte dei Conti di Palermo. La sede di via Cordova a Palermo resterà chiusa per due giorni per consentire le operazioni di sanificazione. Ad essere risultata positiva una dipendente.

La conferma arriva dalla stessa sezione giurisdizionale del capoluogo siciliano.

L’Asp di Palermo eseguirà i tamponi a quanti sono stati a contatto con il dipendente risultato positivo.

Nel palermitano aumentano i casi. Stamattina il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, aveva comunicato che sono state riscontrate quattro persone positive al coronavirus a Cinisi, tutte appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. I soggetti si trovano in isolamento domiciliare e non presentano sintomi gravi.

“Ho ricevuto comunicazione dell’Asp – scrive il sindaco su Facebook – con la quale si informa che un intero nucleo familiare di 4 persone e’ risultato positivo al Covid 19.

I nostri compaesani stanno bene e sono in isolamento presso la propria abitazione ed è stato avviato il ‘tracciamento contatti’ per le persone con cui sono state a stretto contatto . A loro il mio augurio di una rapida guarigione.

Vi invito a non abbassare la guardia e a rispettare semplici regole che ormai abbiamo tutti imparato”.

Un caso, invece, è stato accertato a Lercara Friddi. A darne comunicazione, anche in questo caso, il sindaco Luciano Marino del Comune dove si è verificata la positività.

“L’ Asp 6 di Palermo – Dipartimento di prevenzione, ci ha appena comunicato che tra i tamponi effettuati tra i nostri residenti ne è risultato uno positivo al Covid-19. – scrive Marino – Il soggetto in questione, già in isolamento, unitamente al suo nucleo familiare, perché di ritorno da un Paese UE per il quale è previsto l’obbligo di quarantena al rientro in Italia, è stato, oggi, raggiunto da provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio. Il soggetto positivo risulta asintomatico e che il resto del suo nucleo familiare è risultato negativo al tampone. Lo stesso a breve verrà trasferito presso il Covid Hotel di Palermo per un isolamento in completa sicurezza. I familiari continueranno l’isolamento fino a nuovo tampone. Rassicurandovi che la situazione è sotto controllo e che non è necessario creare allarmismi, vi invito a tenere sempre alta l’attenzione.