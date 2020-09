Sono risultati negativi al tampone 9 degli 11 giovani di Canicattini Bagni, nel Siracusano, tornati contagiati all’inizio di agosto, da Malta dove erano andati in vacanza.

I 9 ragazzi, pertanto, come fanno sapere il sindaco Marilena Miceli e l’assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo, hanno così concluso la fase della quarantena.

Per i restanti 2 ancora in isolamento domiciliare il tampone verrà ripetuto lunedì prossimo.

“Piano piano si torna alla normalità – dichiarano il Sindaco Miceli e l’Assessore Scirpo – con più attenzione di prima, senza abbassare la guardia e rispettando le regole di sicurezza: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro, igienizzazione delle mani, ed evitare assembramenti”.