Estorce con minacce e ritorsioni somme di denaro a un uomo, bulgara in carcere

Redazione di

06/05/2021

A Petrosino (TP) i carabinieri arrestato 40enne L’accusa è di estorsione a un 53enne La donna è stata portata in carcere I Carabinieri della Stazione di Petrosino (TP), in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato una donna 40enne di origini rumene, ma da tempo residente a Marsala, accusata del reato di estorsione. I fatti risalgono al 2016 I Carabinieri, nel corso dell’attività investigativa avviata all’epoca dei fatti, subito dopo l’acquisizione delladenuncia, attuarono accertamenti volti ad acquisire ulteriori elementi di prova a sostegno di quanto dichiarato dalla vittima, un uomo di 53 anni che per mesi aveva subito le continue richieste di denaro da parte della donna. Minacce e ritorsioni L’arrestata, sotto la minaccia di pesanti e ingiuste ritorsioni, era riuscita ed estorcergli 2000 euro. Il tutto era stata documentato dai Carabinieri che erano riusciti anche a filmare la dazione del denaro che era stato preventivamente fotocopiato. In particolare, la donna era stata poi bloccata con in tasca ancora le banconote segnate. Sulla base di quanto accertato nel corso dell’indagine dei Carabinieri, la competente Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza di condanna a pena detentiva per la durata di 3 anni, 3 mesi e 25 giorni che la donna sconterà all’interno della Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo.

