Evade dai domiciliari per andare al mare e si presenta ai Carabinieri, arrestato

Studente marsalese carbonizzato a Pisa, prelevati tessuti durante esame autoptico

I medici legali hanno prelevato tessuti per analizzarli e cercare eventuali tracce, utili non solo per determinare la causa della morte ma anche per contribuire a indirizzare le indagini dei carabinieri e della procura che ha aperto, al momento contro ignoti, un fascicolo per istigazione al suicidio...