Fermate questa strage sul lavoro, queste morti bianche e silenziose, che in realtà gridano vendetta. E’ il coro unanime di lavoratori che oggi sono scesi in piazza anche a Trapani.

“È inaccettabile questa continua scia di gravi incidenti e di morti sul lavoro, siamo stanchi e preoccupati , serve un’azione forte e sinergica fra tutte le realtà che hanno la responsabilità di far tornare a casa i lavoratori sani e salvi” hanno detto Leonardo La Piana, Tommaso Macaddino ed Enzo Palmeri segretari generali Cisl Uil Trapani e componente della segreteria Cgil Trapani.

I confederali hanno manifestato all’indomani dell’ennesima morte bianca avvenuta sabato a Salemi. Un sit in davanti la Prefettura del capoluogo, Trapani. “Un’altra giovane vita si perde in modo assurdo. È inaccettabile questa escalation di gravi incidenti, torneremo a sollecitare la Prefettura affinché si convochi un tavolo di emergenza” concludono Cgil Cisl Uil Trapani.

Impianto sotto sequestro

Intanto l’impianto eolico dove è morto Giuseppe Carpinelli, 33 anni originario di San Marco Cavoti in provincia di Benevento, operaio delle manutenzioni eoliche, è stato sequestrato. La procura ha disposto l’autopsia. La salma dell’operaio si trova all’ospedale Castelvetrano.

L’impresa per cui lavorava stava eseguendo i lavori nella struttura della Erg nella zona tra Castelvetrano e Salemi. Era in programma un potenziamento del parco eolico. Il progetto di Erg di repowering prevedeva un ampliamento del suo impianto eolico siciliano di Castelvetrano-Salemi nel Trapanese. Opere che erano state approvate dal ministero della Transizione ecologica e prevedono di triplicare la potenza e quadruplicare la produzione, quasi dimezzando il numero di pale, tecnicamente denominate aerogeneratori.

Opere di ampliamento in sub appalto

Ad eseguire i lavori in sub appalto la Ivpc Service srl che ha una delle sedi proprio a San Marco dei Cavoti a Benevento, paese dell’operaio deceduto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani per accertare se nell’esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme di sicurezza nel cantiere.

Like this: Like Loading...