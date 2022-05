Il programma suddiviso in quattro obiettivi

Francesco Blunda, dirigente sindacale della Cisl Fp Palermo Trapani, è stato eletto coordinatore delle Rsu dell’Asp di Trapani.

“Ringrazio tutti per la fiducia dimostrata – afferma Blunda – e intendo rappresentare tutta la Rsu nel miglior modo possibile. Rivolgo un augurio anche al vicepresidente Frittitta e al segretario Mulè. Ringrazio anche tutte le componenti, il Nurrsind, il Nursing up e la Uil per il tramite del loro capo gruppo Mimmo Celia: tutti loro hanno dato fiducia alla linea proposta dalla Cisl e quindi da adesso inizieremo subito i lavori”.

Al centro, come sottolinea Blunda un programma condivisi da seguire in delegazione trattante che punta a 4 obiettivi. Si parte dai buoni pasto a tutto il personale secondo i requisiti dettati dal contratto. Si continua con la graduatoria di mobilità intra aziendale con validità triennale per tutte le professioni. Non mancano gli avviamenti del percorso di stabilizzazione dei precari Covid e non Covid. Ed infine, il regolamento per incarichi di posizione e di funzione.

Corrao “Nuove Rsu nel segno della continuità”

Per Marco Corrao, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani e segretario regionale Cisl Fp Sicilia “le nuove RSU sono nel segno della continuità”.

“La Cisl Fp – aggiunge Corrao – è soddisfatta di prestare un suo alto dirigente sindacale che ha preso circa 200 voti durante la competizione elettorale, per svolgere un ruolo così delicato ed importante. In questo modo si mette in sicurezza il lavoro fatto in questi 4 anni e che ha portato la Cisl ad ottenere ancora una volta il primato con il 43% delle preferenze e con 1114 voti di lista facendo eleggere ben 18 seggi su 42. Rivolgo un augurio a tutta la Rsu, al presidente e al suo vice con l’auspicio di poter fare scelte condivise e lungimiranti”.