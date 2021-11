A piazzarle i carabinieri dopo la segnalazione del titolare

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelvetrano, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno denunciato un 49enne residente a Campobello di Mazara con l’accusa di furto aggravato. Sottraeva merce all’interno del supermercato nel quale era impiegato. A segnalare gli ammanchi era stato lo stesso proprietario del market.

Le indagini

In particolare, i carabinieri hanno svolto indagini a seguito della segnalazione del titolare di un supermercato di Castelvetrano, il quale lamentava una serie di ammanchi di merce di vario tipo dal proprio esercizio commerciale. Durante l’attività investigativa, i sospetti dei militari dell’Arma si sono concentrati su un uomo che lavorava nel supermercato come impiegato. Grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza è emerso come il soggetto fosse solito nascondere la merce di cui si appropriava indebitamente, nei sacchi neri dei rifiuti che poi accantonava all’esterno del negozio in attesa del momento propizio per portarli via.

In un mese portata via ingente merce

Nell’ultimo mese, sempre utilizzando lo stesso modus operandi, l’uomo aveva sottratto merce del valore commerciale complessivo pari a 9.500 euro. Le perquisizioni effettuate dai carabinieri hanno fornito un ulteriore ed importante riscontro alle indagini in quanto hanno permesso di rinvenire merce, del valore di circa 350 euro, nascosta sia all’interno dell’automobile del 49enne, che nel lucernaio dell’immobile. La refurtiva rinvenuta è stata immediatamente riconsegnata al titolare del supermercato.