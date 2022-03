Era a bordo pista in attesa di partecipare e si è accasciato a terra

Tragedia questo pomeriggio a Castellammare del Golfo dove ha perso la vita un giovane pilota di go kart. La gara, che era in corso, è stata immediatamente sospesa. Nonostante i soccorsi siano stati immediati purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Letteralmente sotto shock i tanti appassionati e i piloti in gara, oltre che gli amici della vittima che ancora non riescono a credere a quel che è accaduto.

L’improvviso malore

A perdere la vita l’alcamese Emilio De Luca, 34 anni, di professione imprenditore oltre che grande appassionato di kart. Stando a quanto è stato ricostruito, questo pomeriggio De Luca, che era anche organizzatore dell’evento in svolgimento nella cittadina castellammarese, valevole come 2° prova del trofeo regionale, si trovava a bordo pista, Era pronto per indossare il casco e mettersi alla guida del suo kart quando all’improvviso ha perso conoscenza e si è accasciato al suolo.

Immediati soccorsi

Immediato sul posto l’intervento di un’ambulanza del 118 e di una pattuglia ella polizia municipale, che oltretutto si trovava in zona perchè impegnata nel servizio d’ordine dell’evento. I sanitari del 118 si sono subito messi all’opera utilizzando il defibrillatore. Hanno verificato, però, di non essere stati in grado di riattivare il cuore del pilota. Quindi si è deciso per il trasferimento all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo. De Luca è giunto in condizioni disperate: nonostante il gran lavoro dell’equipe medica non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio di istituzioni e appassionati

“La comunità è profondamente addolorata – afferma il sindaco Nicolò Rizzo -. Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari del giovane pilota deceduto esprimendo profondo cordoglio e dispiacere”. Inondata la bacheca facebook della giovane vittima, molto conosciuta per la sua passione del kart e per via della sua attività imprenditoriale. A spiccare su tutti il commento di Vincenzo Campo: “Ciao caro Emilio De Luca, quelle pochissime volte che ci siamo visti e salutati mi sembravi un uomo in gamba e appassionato. In griglia stavi solo salendo in kart per il via per la tua gara di casa, davanti ai tuoi amici e alla tua famiglia e te ne sei andato. Te ne sei andato come un campione coraggioso”.