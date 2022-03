Era stato espulso dall’Italia sei mesi fa

Espulso a settembre dello scorso anno, aveva tentato di ritornare in Italia ancora una volta clandestinamente sbarcando nelle coste trapanesi. E’ stato però scoperto e arrestato dalla polizia.

La violazione

Aveva violato il divieto di reingresso, il cittadino straniero arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Trapani, nell’ambito della lotta all’immigrazione clandestina. L’uomo, di nazionalità tunisina, già espulso dal territorio nazionale nel settembre scorso, aveva tentato illecitamente di rientrare in Italia, insieme ad altri connazionali soccorsi negli ultimi giorni, a largo delle coste di trapanesi.

L’identificazione

Al termine delle procedure di identificazione, effettuate in equipe dagli uomini della polizia scientifica, dell’ufficio immigrazione e della squadra mobile della questura di Trapani, il clandestino è stato arrestato per la violazione del provvedimento emesso che gli inibiva il reingresso sul territorio nazionale.

Nei giorni scorsi altra operazione

Appena qualche giorno fa è stata organizzata un’altra operazione contro l’immigrazione clandestina nel trapanese. La polizia ha arrestato un cittadino di nazionalità tunisina per aver violato allo stesso modo il divieto di reingresso nel territorio italiano. Per questo motivo sono scattate le manette ai polsi dello straniero. L’uomo, già espulso dal territorio nazionale, aveva tentato illecitamente di rientrare in Italia, insieme ad altri connazionali soccorsi negli ultimi giorni, a largo delle coste di Pantelleria. Al termine delle procedure di identificazione effettuate in equipe dagli uomini della polizia scientifica, dell’ufficio Immigrazione e della squadra mobile della questura di Trapani, il clandestino è stato arrestato per la violazione del provvedimento che gli inibiva il reingresso sul territorio nazionale.

A dicembre altri quattro gli arresti

Quattro arresti furono operati a dicembre sempre a Trapani. Gli stranieri, tutti di nazionalità tunisina e con diversi precedenti a carico, per vari reati, erano stati espulsi dal territorio nazionale ed avevano tentato di rientrare clandestinamente in Italia, a bordo di piccoli natanti soccorsi dalla Guardia Costiera, a largo delle coste della provincia di Trapani.