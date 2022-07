Al via una massiccia rotazione interna agli uffici

Rotazione interna alla questura di Trapani che riguarda diversi dirigenti. Alcuni vengono spostati da un ufficio all’altro all’interno della stessa provincia, altri invece vengono destinati altrove, persino all’estero. A dare vita a questa manovra, che avviene periodicamente, è stato il questore di Trapani, Salvatore La Rosa, che ha disposto alcuni “movimenti” riguardanti la dirigenza di alcuni uffici.

Nuovo dirigente alla polizia amministrativa

In particolare, il vice questore Caterina Bertuglia ha assunto l’incarico di dirigente della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, in sostituzione del primo dirigente Mariliana Tumino trasferita alla questura di Palermo. Al vice dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala, il commissario capo Gabriele Cannizzo, è stato assegnato l’incarico di dirigente dell’ufficio Immigrazione della questura, in sostituzione del vice questore Giovanni Modica, inviato in missione all’estero.

Chi va a guidare Marsala

A Marsala è stata assegnata, al termine del corso di formazione, la commissaria Noemi Gennaro che ha assunto l’incarico di vice dirigente. Ai funzionari vanno gli auguri del questore e dei colleghi “per le nuove sfide professionali che si accingono ad intraprendere”.

Nel marzo scorso le promozioni

Nello scorso mese di marzo sempre alla questura Trapanese vi furono diverse promozioni. A determinarli il consiglio di amministrazione per il personale della polizia di Stato, su proposta del capo della polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. È stata promossa alla qualifica di primo dirigente della polizia di Stato il vice questore Mariliana Tumino, attuale dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale.

Negli anni precedenti di carriera, ha rivestito prestigiosi incarichi come quello di capo di gabinetto delle questure di Ragusa e Cagliari. Giovanni Modica, attuale dirigente dell’ufficio Immigrazione, è stato nominato vice questore, mentre Laura Cavasino, dirigente del commissariato di Castelvetrano, da commissario capo (qualifica apicale dei funzionari direttivi) è stata promossa a vice questore aggiunto, acquisendo, dunque, il grado dirigenziale. Nella stessa seduta sono stati poi nominati commissari capo Cinzia Castiglione, vice dirigente del commissariato di Alcamo, e Salvatore Biondo, che riveste lo stesso incarico al commissariato di Castellammare del Golfo.