Investito da treno, muore tragicamente un uomo trascinato per 300 metri

Redazione di

11/08/2022

Un uomo, L.I., 80 anni, è stato investito da un treno ed è morto sul colpo sulla linea ferrata Castelvetrano-Trapani, poco prima della stazione di Campobello di Mazara. Il tratto dove è avvenuto l’impatto è quello che si trova alle spalle della casa di riposo ‘Rina Di Benedetto’ di Campobello dove l’uomo era ospite.

Trascinato per 300 metri

Il conducente del treno non ha potuto evitare l’impatto con l’anziano che è stato trascinato per quasi 300 metri. Sono intervenuti i carabinieri di Campobello e un’ambulanza del 118.

Altro episodio nel Trapanese

Un altro grave incidente ferroviario avvenne sempre nel Trapanese nel maggio scorso. Un uomo rischiò la vita dopo essere stato trascinato da un treno lungo la linea ferrata nella tratta che collega Balestrate ad Alcamo, a cavallo quindi tra il palermitano e il trapanese. La vittima, un alcamese di 59 anni che a quanto pare è sordo muto e nell’impatto gli è stato tranciato un piede, venne ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo.

L’indagine

Ad indagare la Polfer che ha provato a ricostruire la dinamica di quanto accaduto che ha avuto davvero dell’incredibile. Pare che il malcapitato stesse transitando a piedi lungo la strada ferrata, per ragioni che al momento appaiono incomprensibili. Si ipotizza che al passaggio del treno un indumento si sia impigliato nelle sporgenze di qualche vagone e che quindi il 59enne sia stato trascinato per diverse centinaia di metri. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri che sono intervenuti a supporto degli agenti della polizia ferroviaria.

A Messina l’anno scorso altra tragedia

Lo scoro anno a Messina una donna venne investita da un treno regionale sulla tratta Palermo Messina. Per ore il traffico ferroviario venne sospeso tra Santo Stefano di Camastra e Tusa a causa di questo incidente che causò la morte della donna. Gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco intervennero per svolgere i necessari accertamenti. La vittima era un’anziana di 87 anni, originaria di Caronia Marina, affetta da Alzheimer, ospite della casa di riposo “Residenza sul Mare”, in località Villa Margi.