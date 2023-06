Una volta era riuscito a fuggire con le manette ai polsi

Altro arresto, con notifica in carcere, per il ladro che già era stato beccato due mesi fa a svuotare abitazioni nel Trapanese. Si tratta di un cittadino straniero di 25 anni, accusato di vari furti, in particolare in abitazione, violazioni di domicilio e ricettazione.

L’ordinanza del Gip

I carabinieri della stazione di Erice hanno dato seguito ad un’altra custodia cautelare restato per lo straniero in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare. Ad emetterla il Gip del tribunale di Trapani. L’uomo, nell’aprile scorso, era stato arrestato dai carabinieri dopo essere riuscito, per l’ennesima volta, a sfuggire alla cattura di un’altra forza di polizia. Addirittura era fuggito riuscendo a divincolarsi e darsi alla fuga con le manette ai polsi. Dopo un inseguimento per le vie di San Giuliano, i militari dell’Arma erano riusciti ad immobilizzarlo e arrestarlo.

Le ulteriori risultanze investigative

La custodia cautelare scaturisce dalle risultanze investigative dei carabinieri, pienamente condivise dall’autorità giudiziaria. Fu fatta luce su una serie di furti, sia in abitazione sia su autovettura, violazioni di domicilio e ricettazione. Stando alle ricostruzioni degli investigatori il 25enne avrebbe commesso i raid a Pizzolungo e Bonagia, tra dicembre 2022 e aprile scorso. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno trasferito il giovane all’interno della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani.

L’altro recente caso di furto ad Erice

Su Erice proprio in questi giorni altra operazione dei carabinieri riguardo sempre a furti. Gioielli rubati e ritrovati abbandonati in un sacchetto dietro una siepe. La scoperta fatta da un cittadino nel Trapanese che ha deciso di chiamare i carabinieri per segnalare il ritrovamento. Indagano adesso i militari dell’Arma per provare a capire chi ha effettuato il furto e perché ha lasciato lì i preziosi. Forse disturbato da qualcuno, forse pentito. Sta di fatto che alla legittima proprietaria non è parso neanche vero ritrovarsi restituiti quei monili che pensava avesse perso per sempre.

