Il provvedimento del tribunale

Era l’incubo di cittadini ed attività commerciali, tanto da essersi “meritato” il soprannome di Lupin. Ma evidentemente non era così inafferrabile come il noto personaggio dei cartoni animati. Infatti è stato beccato diverse volte e proprio per i suoi reiterarti furti è stato arrestato. E’ finito ai domiciliari dopo una serie di indagini che già avevano portato ad alcune misure cautelari nei suoi confronti. L’aggravarsi del quadro indiziario ha portato il tribunale a optare per gli arresti domiciliari.

Il provvedimento

Sono stati i carabinieri della stazione di Mazara del Vallo ad averlo arrestato, ancora una volta. E’ stato dato seguito ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal tribunale di Marsala. Si tratta del pregiudicato mazarese di 33 anni che con i suoi furti aveva destato non poco allarme sociale nella cittadina del Trapanese. Cittadini ed operatori economici della città da tempo vivevano nel terrore.

Diversi colpi negli ultimi due anni

Il pericoloso ladro tra il 2021 e il 2022 aveva seminato il panico nelle zone del mazarese ed è ritenuto l’autore di una serie furti in abitazione, di autovetture e rapine. I carabinieri, lo scorso mese di novembre, avevano notificato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il tribunale di Marsala, convalidando l’arresto operato dall’Arma, ha disposto un provvedimento ancora più restrittivo rispetto a quello emesso poche settimane prima. Infatti, proprio per la sua spiccata propensione a delinquere, l’autorità giudiziaria gli ha imposto l’obbligo di permanenza a casa dalle ore 19 alle 7 dell’indomani.

I colpi

Da ulteriori indagini eseguite dai carabinieri di Mazara del Vallo l’uomo è risultato l’autore di diversi altri furti in città, tra i quali quello tentato in un noto autolavaggio non portato a termine grazie all’arrivo dei militari dell’Arma che lo hanno sorpreso con le mani nel sacco. L’uomo è stato ristretto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari.