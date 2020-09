ancora un altro contagio nel mondo della scuola

Una maestra della scuola dell’infanzia ‘Primavere’ di Erice Casa Santa, nel Trapanese, è risultata positiva al coronavirus dopo aver effettuato un tampone.

La scuola ha chiuso e i bambini che la frequentano sono stati posti in quarantena in attesa di effettuare i test.

Non si tratta, purtroppo, del primo caso di contagio nel mondo della scuola.

Ieri sono stati chiusi due asili a Palermo. Il primo, il nido Allodola a Falsomiele, dove un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive.

L’altro, è il nido Filastrocca nella zona Uditore. In questo caso un dipendente comunale è risultato positivo.

In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione e sono state chiuse le strutture, in attesa che l’Asp dia l’autorizzazione alla riapertura.

Sempre nel capoluogo il primo giorno di scuola è coinciso anche con la prima chiusura di un plesso scolastico anche se dopo la sanificazione si dovrebbe riaprire o meglio aprire per la prima volta agli studenti.

E’ successo alla direzione didattica “Alessandra Siragusa” di Pallavicino dove proprio nel giorno dell’apertura delle altre scuole una dipendente ha comunicato di essere risultata positiva ad un tampone covid19. E’ scattata subito la chiusura, personale docente e non docente mandato a casa e sanificazione dei locali, secondo quanto racconta il Giornale di Sicilia.

Fortunatamente a scuola non c’erano ancora alunni. Il collegio dei docenti aveva deciso l’avvio delle lezioni con dieci giorni di ritardo rispetto al calendario ufficiale ed esattamente dal 24 settembre. Il plesso, infatti, è sede di seggio e dunque si è scelto di cominciare la scuola solo dopo il referendum del 20 e 21 settembre prendendosi tutto il tempo necessario anche per sistemare percorsi e procedure anti contagio e sanificare anche dopo il voto.

Intanto le scuole di tutta la Regione attendono l’arrivo degli insegnanti di supporto. Parecchie le classi sdoppiate e numerose le supplenze necessarie a garantire le lezioni non solo in presenza. Dall’Ufficio scolastico regionale si annuncia che entro il 18 settembre arriveranno i supplenti.

(foto di repertorio)