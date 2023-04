Tragedia in un panificio nel Trapanese

Tragedia questa mattina in centro a Marsala, nel Trapanese, dove un uomo muore stroncato da un improvviso malore all’interno di un panificio. Immediati quanti inutili i soccorsi per provare a salvargli vagli la vita. L’episodio si è verificato all’interno di un panificio in via Garibaldi, una delle principali strade del centro storico Marsalese.

Immediati soccorsi

Il sessantenne impiegato delle Poste pare si fosse recato al panificio di via Garibaldi. Ed è qui che improvvisamente si è accasciato, cadendo sul pavimento. Immediatamente clienti e titolari dell’attività hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari dell’ambulanza hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso irreversibilmente di battere.

L’ipotesi

Pare che il postale da qualche giorno accusasse alcuni dolori al braccio. Si presume che forse avesse in corso qualche problema cardiaco di una certa gravità ma non se n’è mai reso conto. Il decesso è per arresto cardiocircolatorio e l’ipotesi è quella di un infarto.

Altra tragedia nel Catanese

Nei giorni scorsi si è consumata un’altra tragedia sulla statale 114 ad Aci Castello, nel Catanese. Un ciclista morto in mattinata mentre stava percorrendo sulla sua bici la strada. L’uomo è finito improvvisamente per terra. Un malore gli è stato fatale. Chiamati i soccorsi ma una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno soltanto potuto constatare il decesso.

Dramma a Favara, ragazzino muore mentre gioca a basket

Altro dramma a Favara qualche settimana fa dove un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola. L’episodio si è consumato all’interno dell’istituto Guarino, dove il minore si è sentito male mentre si allenava con i compagni. A quanto pare il 12enne ha accusato un forte e improvviso dolore alla testa e si è accasciato sul pavimento della palestra.

