Arrestato dai Carabinieri

Un uomo arrestato a Marsala, nel Trapanese, perché ritenuto responsabile di un tentato furto all’interno di un negozio. In particolare, i Carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato un giovane marsalese sorpreso mentre avrebbe tentato un furto presso un attività commerciale.

L’uomo sorpreso dai Carabinieri

I Carabinieri, impegnati in un normale servizio notturno di perlustrazione nei pressi del centro storico, intorno alle ore 4.30 del mattino hanno visto il 30enne armeggiare vicino la porta d’ingresso di un ristorante. Riconosciuto il soggetto, denunciato per il furto di un monopattino da altra attività commerciale pochi mesi addietro, lo hanno fermato notando che lo stesso aveva già forzato ed aperto la grata in ferro a protezione e si accingeva, tramite coltellino e pinza a pappagallo, ad aprire la porta che gli avrebbe permesso di accedere all’interno dell’attività.

L’uomo arrestati

Tratto in arresto e sequestrati gli strumenti atti allo scasso l’uomo è stato sottoposto all’udienza di convalida dove è stata applicata nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Una donna pizzicata a rubare alimenti

Beccata a rubare alimenti in un market, viene scoperto che con un complice qualche giorno prima aveva fatto la stessa cosa in alcuni negozi di abbigliamento del Trapanese. Finisce male ad una donna di 43 anni e anche al complice che sono stati incastrati dopo aver organizzato altri furti. Infatti la donna è stata riconosciuta dai carabinieri che avevano visionato qualche giorno prima le immagini degli impianti di videosorveglianza dei negozi di abbigliamento che avevano presentato denuncia di furti. Ed ha finito per essere riconosciuto anche il complice, entrambi denunciati alla Procura di Trapani. La loro ingordigia nel proseguire la scia dei furti è stata alla fine fatale ad entrambi.

La donna scoperta in flagrante dagli impiegati

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marsala hanno denunciato, per il reato di furto aggravato, una 43enne marsalese che avrebbe sottratto generi alimentari da un supermercato. La donna, già protagonista di analoghi episodi addirittura all’interno della stessa attività commerciale, in seguito alla segnalazione di personale dipendente del supermarket veniva tempestivamente raggiunta dai militari dell’arma e trovata in possesso di generi alimentari e altri beni nascosti in una borsa e in uno zainetto.

Le altre denunce

A seguito della denuncia la merce veniva restituita dai carabinieri al titolare del market. Nei giorni precedenti altre denunce sono pervenute allo stesso comando marsalese di furti di abbigliamento in alcune attività commerciali della città. Analizzati gli impianti di videosorveglianza, secondo i carabinieri la donna avrebbe agito insieme ad un’altra persona, allo stesso modo denunciata, per il furto di capi di abbigliamento.

I vestiti rubati a casa

Gli accertamenti dei carabinieri hanno trovato riscontro a seguito di una perquisizione domiciliare a casa del pregiudicato marsalese conosciuto per reati analoghi. A conclusione dei controlli sono stati recuperati dai militari dell’Arma gli indumenti oggetto di furto che sono stati subito restituiti ai negozi da dove erano stati trafugati.