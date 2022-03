In auto con oltre un chilo di cocaina, un giovane arrestato dalla polizia

11/03/2022

E’ incappato in un posto di blocco e dentro l’auto i poliziotti gli trovano oltre un chilo di cocaina. Finisce male nel trapanese ad un uomo di 32 anni: è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari. L’enorme quantitativo di stupefacente non è stata l’unica cosa che gli agenti hanno scovato. Il posto di blocco Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala hanno incastrato il 32enne nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio. L’uomo è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia condotta dai poliziotti marsalesi si inserisce in un complessivo progetto finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro lilibetano. Il controllo Gli agenti delle volanti del commissariato locale, durante un pattugliamento effettuato in un’arteria cittadina, hanno incrociato un’autovettura condotta per l’appunto dal 32enne, G.R. le iniziali, il quale, al momento del controllo, mostrava evidenti segni di insofferenza. Questo ha quindi indotto gli agenti ad effettuare una perquisizione all’interno dell’autovettura che ha dato degli immediati riscontri. Ad essere stati rinvenuti due involucri trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di un chilo e 200 grammi, la somma di circa 6 mila euro in contanti in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e numerose bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il provvedimento Alla luce dell’ingente quantitativo di cocaina rinvenuta, l’uomo veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida. L’altro arresto Appena qualche giorno fa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento carabinieri e del nucleo cinofili di Palermo, hanno svolto un mirato servizio antidroga che ha condotto all’arresto di una persona in quanto ritenuta presunta responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i carabinieri, avendo il sospetto che un 54enne residente a Marsala, con precedenti specifici, fosse dedito alla spaccio di sostanze stupefacenti, hanno portato avanti una mirata attività investigativa. Durante l’attività, i carabinieri hanno rinvenuto 445 grammi di marijuana, circa 10 grammi di cocaina, un contenitore con alcuni semi di piante di cannabis, 550 euro in contanti verosimilmente provento dell’illecita attività, tre bilancini di precisione ancora intrisi di sostanza stupefacente, sostanza da taglio del tipo mannite e altro materiale vario per il confezionamento delle dosi.

