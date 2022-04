Su di lui un mandato di arresto europeo, deve scontare 5 anni

Era ricercato per tentato omicidio e dopo anni è stato rintracciato a Marsala, nel trapanese. In manette un uomo di 38 anni originario della Romania: deve scontare 5 anni di reclusione per aver accoltellato un suo connazionale. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo.

Protagonista di una lite

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno rintracciato e arrestato un ricercato internazionale destinatario di un mandato d’arresto europeo per un tentato omicidio che avrebbe commesso in Romania nel 2011. L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori romeni, sarebbe l’autore di una lite culminata con l’accoltellamento di un altro soggetto che ha fatto scattare il provvedimento di oggi nei suoi confronti per il quale deve scontare una pena definitiva di 5 anni di reclusione.

Si era trasferito a Marsala

Il soggetto, residente da anni a Marsala, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato tempestivamente localizzato ed arrestato dai carabinieri di Marsala subito dopo la segnalazione emanata dal servizio di cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno. Il 38enne è stato arrestato a seguito di un irruzione presso un’abitazione a lui in uso nelle campagne di una contrada di Marsala dove risiede dal 2010 circa e tradotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione del presidente della corte d’Appello di Palermo per attivazione successive procedure di estradizione.

Altro ricercato a Palermo

Nelle scorse settimane un altro ricercato è stato fermato a arrestato al porto di Palermo. Si trattava di un 53 enne, originario di Caltagirone, passeggero della nave di linea proveniente da Genova e destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso, nel novembre scorso, dalla Procura della Repubblica della corte d’appello di Catania. Era ricercato perchè destinatario degli arresti domiciliari ma si trovava all’estero per motivi di lavoro. La guardia di finanza lo ha intercettato al porto di Palermo.