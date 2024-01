In manette due malviventi presi in flagrante

Armati di flex e altri arnesi tentano di scardinare una cassa self service di un distributore di benzina. Per loro sfortuna la coppia di ladri è incappata nel passaggio di una pattuglia dei carabinieri. I loro indumenti e gli atteggiamenti sospetti hanno finito per far attirare su di loro l’attenzione. Per questo i carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, due pregiudicati trapanesi di 25 e 37 anni. Le manette scattate proprio mentre stavano tentando un furto in un distributore di carburanti.

Intervento durante perlustrazione

I carabinieri erano impegnati in un servizio di perlustrazione notturno. Ad un certo punto, nel transitare nei pressi della stazione di servizio di Paceco, hanno notato due persone. Avevano felpe e cappuccio e sostavano davanti la colonnina self-service del distributore senza che fossero presenti auto da rifornire nelle vicinanze. Insospettiti i militari decidevano così di intervenire e, alla loro vista, i due si davano alla fuga in un canneto, venendo bloccati poso dopo.

La perquisizione

Dalla successiva perquisizione venivano rinvenuti addosso alla coppia di malviventi e sottoposti a sequestro numerosi arnesi atti allo scasso. Tra questi compreso flex che stavano utilizzando per forzare la colonnina del self service. In seguito alla convalida dell’arresto, uno ha avuto gli arresti domiciliari mentre l’altro l’obbligo di dimora nel territorio di Trapani.

Le denunce a Catania

Qualche giorno fa sono scattate 2 denunce a Catania, i conducenti delle auto trovati con al seguito arnesi da scasso e oggetti pericolosi. In entrambi i casi a fermarli la polizia dopo aver maturato alcuni sospetti sul veicolo. All’interno di uno zaino hanno rinvenuto, infatti, numerosi arnesi atti allo scasso e una carta carburante. Documento collegato a un altro veicolo: tutto è stato quindi sequestrato. Le denunce per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Sulla carta carburante, invece, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al proprietario.

