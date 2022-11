In due si erano stabiliti nel Trapanese con le famiglie

Da qualche mese due ambulanti Palermitani erano diventati il terrore di Castellammare del Golfo, nel Trapanese, dove si erano trasferiti con al seguito le loro famiglie. Avevano seminato il panico nella comunità marinara con una serie di scorribande criminali anche di una certa violenza. A loro carico la polizia ha contestato una sfilza di reati.

Le indagini della polizia

Le indagini sono state portate avanti dagli agenti del commissariato di Castellammare del Golfo che hanno dato esecuzione a due ordinanze di divieto di dimora e di allontanamento dalle persone offese. La misura ha colpito 2 pregiudicati palermitani. Entrambi negli ultimi mesi si erano resi responsabili di lesioni, danneggiamento, violazione di domicilio e rapina, seminando il terrore tra i cittadini del borgo marinaro.

Rintracciati a Ballarò

I malviventi sono stati rintracciati al noto mercato rionale “Ballarò” di Palermo dove esercitavano la loro attività di venditori ambulanti. I due uomini venivano invitati quindi sollecitati ad indicare un nuovo domicilio, dovendo allontanarsi perentoriamente da Castellammare del Golfo, luogo in cui avevano fissato la loro residenza insieme alle rispettive famiglie.

Un altro arresto nel Trapanese

Sempre a Castellammare del Golfo è poi scattata un’altra misura cautelare in queste ore. Un pregiudicato è stato arrestato, sorpreso con della cocaina nell’auto che stava guidando. Per sfuggire alla polizia ha anche cercato di darsi alla fuga ed ha dato vita ad un inseguimento ad alta tensione. Nel tragitto ha anche tentato di gettare lo stupefacente fuori dall’auto ma la manovra non gli è riuscita perché la polizia non solo è riuscita a recuperare la droga ma lo ha anche acciuffato. I poliziotti della sezione investigativa del commissariato di Castellammare del Golfo hanno arrestato un pregiudicato che aveva con sé della cocaina in auto. L’arresto ha riguardato un pregiudicato castellammarese, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di partite di droga destinata allo spaccio.