Questa mattina una riunione in Prefettura a Trapani

Preoccupazione a Marsala, in provincia di Trapani, per la scomparsa di un marsalese. Dal 25 maggio, non si hanno più notizie di un uomo di 44 anni, Francesco Bertolino, di Marsala la cui scomparsa è stata denunciata dai familiari ai carabinieri. L’uomo non è sposato e risiede a Strasatti.

Il camper di Bertolino è stato rinvenuto nei pressi del porticciolo di Petrosino, nel Trapanese. Questa mattina sul caso si è svolta una riunione in Prefettura a Trapani con la partecipazione dei vertici locali delle forze dell’ordine. Nel corso della riunione, spiega una nota dell’ufficio stampa del Comune di Marsala, che ha diffuso la notizia della scomparsa, è stato deciso di “richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone che fossero venute in contatto con l’uomo o che l’avessero visto”. Chi è in grado di dare notizie può contattare le Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc. che hanno avviato le ricerche.

A inizio maggio non si avevano più notizie a Palermo di Antonino Lotà di 86 anni un uomo che abita in via delle Ferrovie a Palermo. Sono scattate le ricerche e tutto il quartiere di Cardillo è impegnato per cercare di ritrovare l’anziano che era uscito a bordo di una Fiat Punto bianca. La famiglia ha chiesto aiuto e di chiamare le forze dell’ordine se qualcuno lo vede in giro per il quartiere.