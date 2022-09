Due romeni di 32 e 37 anni

Sorpresi a rubare ferro all’interno dei magazzini di una ditta, così è scattato il fermo per due uomini a Castelvetrano, in provincia di Trapani. A sorprenderli sono stati i Carabinieri.

Il furto aggravato nel magazzino

I militari della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato due uomini per furto aggravato in concorso.

Durante i servizi eseguiti dai militari dell’Arma nell’intero fine settimana su gran parte del territorio castelvetranese cono caduti nella rete dei controlli due romeni di 32 e 37 anni in quanto sorpresi, dai militari operanti, mentre avrebbero caricato sull’auto di uno dei due del materiale ferroso di vario tipo per circa 500 kilogrammi di peso.

Materiali per 4 mila euro

Il danno arrecato è stato quantificato in circa 4 mila euro di materiale rubato presso dei magazzini di una ditta allo stato attuale in amministrazione giudiziaria. A seguito di giudizio direttissimo i due arresti sono stati convalidati e disposti per i malviventi gli arresti domiciliari, mentre la refurtiva riconsegnata all’avente diritto.

Ruba in una sala trattenimenti a Calatafimi, arrestato

Nei giorni scorsi i carabinieri della sezione radiomobile di Alcamo hanno arrestato un 35enne di Partinico per furto aggravato. I militari hanno ricevuto la segnalazione di un probabile furto in una sala ricevimenti di Calatafimi – Segesta dove dalle telecamere si intravedeva un uomo nei locali.

Erano le tre del mattino e la sala era chiusa

L’uomo aveva parcheggiato un furgone e aveva già carica un forno industriale e si accingeva ad asportare altro materiale. Scattava così l’arresto in flagranza mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai titolari. Il gip ha convalidato l’arresto. Non è stata emessa alcuna misura.