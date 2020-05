Spaccia ai domiciliari, per un trapanese di aprono le porte del carcere

Redazione di

19/05/2020

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani e della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata, hanno arrestato Orlando Rosario, trapanese, di 30 anni. L’uomo, nonostante fosse ai domiciliari, è stato sorpreso con circa 34 grammi di marijuana, non ancora confezionata. Nei militari era sorto il sospetto che l’uomo continuasse la propria attività di spaccio anche dopo l’arresto, per tanto, hanno svolto una perquisizione presso il suo domicilio che ha permesso di scoprire la droga insieme alla somma contante di 93 euro. tutto è stato sequestrato. L’uomo è stato posto di nuovo ai domiciliari ma in seguito al processo il giudica ha deciso per la misura della custodia in carcere.

