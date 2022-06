Sono stati trovati nelle campagne del trapanese

Cartucce e un fucile rubato 36 anni fa sono stati trovati dai carabinieri in un terreno abbandonato nelle campagne del trapanese. I carabinieri hanno avviato le indagini per riuscire a capire cosa ci facessero là e soprattutto se sono stati recentemente utilizzati.

Trovato durante perlustrazione

Sono stati i carabinieri della stazione di Paceco, durante dei servizi di perlustrazione e rastrellamento di terreni e casolari in stato di abbandono, ad avere rinvenuto l’arma e le munizioni in località Fontanasalsa, nella strada trazzera Mazara Erice. Ben nascosto tra delle balle di fieno, in un terreno in stato di abbandono accessibile a tutti, i carabinieri hanno trovato un fucile calibro 12 e 19 cartucce. Da un primo accertamento l’arma risulta essere stata rubata, la cui denuncia fu fatta 36 anni fa alla questura di Cagliari.

Le analisi

Sia il fucile che le munizioni sono state poste sotto sequestro, l’arma è stata subito inviata al Ris di Messina per essere analizzata in modo da capire se negli anni è stata utilizzata, se ha sparato e se è stata coinvolta in fatti di sangue. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Altra arma trovata il mese scorso

Il mese scorso i carabinieri di Trapani hanno trovato una pistola per terra. Allo stesso modo si è proceduto con i rilievi tecnici da parte del Ris di Messina per poter acquisire maggiori dettagli sul ritrovamento. I carabinieri, nell’ambito delle ricerche e delle indagini inerenti l’uomo ferito da un colpo di arma da fuoco al Rione Cappuccinelli, hanno notato per terra in via Salvatore Lonero, a Trapani, una pistola che potrebbe essere un’arma giocattolo modificata in modo da renderla offensiva. La pistola, ritrovata a pochi chilometri di distanza dalla residenza dell’uomo raggiunto da colpi di arma da fuoco nella notte tra il 14 e il 15 maggio, è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina dove personale specializzato sta provvedendo ad eseguire dei rilievi tecnici.