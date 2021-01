Veronica Di Maggio, 27 anni, di Trapani, è morta, questo pomeriggio, in un incidente sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all’aeroporto “Vincenzo Florio”. In gravi condizioni i suoi due figli, di 2 e 3 anni, trasferiti all’ospedale Civico di Palermo.

Meno gravi le condizioni della ragazza (C.R., di 21 anni) che era alla guida dell’auto, una Toyota Yaris, su cui viaggiavano. Pare che la giovane alla guida dell’utilitaria abbia perso il controllo del mezzo, invadendo l’altra corsia e scontrandosi contro un autocarro Volvo guidato da un 43enne. L’impatto frontale non ha dato scampo alla Di Maggio. La donna è morta sul colpo. Per estrarla dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche polizia e vigili urbani di Marsala, che hanno avviato indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto la polizia municipale di Marsala.

Già lunga la scia di sangue sulle strade siciliane di questo inizio 2021. Già si contano tre vittime. Questa mattina, a Catania una donna di 76 anni, V. P., è morta dopo essere stata travolta da un’auto tra le vie Filocomo e Orto dei limoni a Catania. Dai primi rilievi compiuti, sembra che la donna sia stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Nella notte tra sabato e domenica, a Mazara del Vallo, nella zona di via Val di Mazara, è morto un ragazzo di 16 anni, Flavio Figgini. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Fiat Cinquecento. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto, a diversi metri di distanza dal mezzo, andato distrutto.