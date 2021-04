Controlli dei Carabinieri

Ristorante aperto nonostante il divieto

I carabinieri denunciano il titolare

Denunciato anche un 25enne per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno denunciato il titolare di un bar-ristorante, di Pizzolungo di Erice, per il reato d’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. I militari hanno accertato che, nonostante fosse in atto la sospensione dell’attività commerciale per la durata di cinque giorni a causa di pregresse violazioni delle norme di contenimento, il proprietario continuava a somministrare cibi e bevande ai propri clienti.

Denunciato un 25enne

Un 25enne trapanese con precedenti di polizia, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e senza patente in condizione di recidiva. Il giovane, infatti, era stato sottoposto ad accertamenti per verificarne lo stato psicofisico presso il locale Ospedale a seguito del coinvolgimento dello stesso in un incidente stradale.

I controlli dei Carabinieri

Le analisi cliniche e gli accertamenti dei Carabinieri hanno evidenziato che il 25enne si era messo alla guida del proprio veicolo dopo aver assunto sostanza stupefacente del tipo cocaina e sprovvisto della patente di guida, quest’ultimo reato già commesso nel recente passato dall’uomo. Nel corso delle attività di perquisizione due uomini sono stati segnalati alla locale Prefettura come assuntori non terapeutici di sostanza stupefacente poiché sorpresi in possesso di una modica quantità di hashish.