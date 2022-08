è accaduto a castellammare del golfo

Ennesimo salvataggio in mare di questa estate. Sei turisti inglesi, cinque uomini e una donna, a bordo di un gommone di 8 metri con il motore in avaria, rimasti in balia del vento e della corrente ad oltre 9 miglia dal porto a Castellamare del Golfo (Trapani), sono stati soccorsi ieri dalla Guardia Costiera. Il gommone è stato rimorchiato in porto da alcuni natanti privati.

Altri turisti soccorsi nello Stretto di Messina

Una settimana fa sono state soccorse sei persone a bordo di un gommone alla deriva nello Stretto di Messina a causa di un’avaria al motore.

Poliziotti impegnati nella vigilanza costiera a bordo di acquascooter

I poliziotti della Questura di Messina, impegnati nei servizi di vigilanza costiera a bordo degli acquascooter della Polizia di Stato, hanno raggiunto il natante, a largo del tratto di costa in località Paradiso.

Agganciato il gommone in balia delle correnti e già sulla rotta delle compagnie di navigazione dello Stretto, lo hanno trainato in acque sicure.

Il pattugliamento dei litorali proseguirà lungo tutte le vacanze estive

Il pattugliamento dei litorali proseguirà nelle prossime settimane per garantire sicurezza ai tanti bagnanti che affollano le maggiori località balneari siciliane.

Imbarcazione soccorsa in mare a Capo Gallo

Una barca di cinque metri è stata soccorsa nella notte tra il 6 e il 5 agosto dalla squadra nautica dei vigili del fuoco. L’imbarcazione è rimasta in balia delle onde e imbarcava acqua a cinque miglia da Capo Gallo nella zona di Capo Faro.

I diportisti hanno lanciato i razzi in aria per chiedere soccorso, poi hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sono scattati i soccorsi. I pompieri a bordo di un gommone sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione e mettere in salvo i diportisti e trainare l’imbarcazione fino al porticciolo di Mondello. L’allarme era stato lanciato alle 22 le operazioni si sono concluse verso l’una di notte.

(foto di repertorio)