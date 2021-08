La conferenza nella chiesa di Sant’Agostino a Trapani

Un nuovo punto di partenza sulle nuove attività per portare avanti l’eredità del compianto Sebastiano Tusa in campo archeologico e paleo-etnologico. Ma anche la volontà di creare un nuovo gruppo di archeologi di altissimo livello per cominciare seriamente a “scavare” sui tanti indizi lasciati dalla lungimirante attività dell’archeologo siciliano.

Di questo e di altro si è parlato alla conferenza dal titolo “Tusa e le Guerre puniche, spunto per la geopolitica del Mediterraneo” che ha animato la chiesa di Sant’Agostino, polo espositivo della Diocesi di Trapani. Luogo teatro di diversi eventi dedicati al ricordo di Sebastiano Tusa.

I relatori, professor Carlo Ruta, storico delle civilizzazioni e saggista, e Andrea Aglani, presidente dell’Associazione Culturale “Pavel Florenskij” e organizzatore dell’evento “Viaggio ad Addis Abeba”, hanno – quindi – non solo ricordato l’attività dell’ex assessore alla Cultura della Regione ed archeologo ma fatto il punto della situazione.

Nel mirino anche l’utilizzo di nuovi metodi di indagine archeologica introdotti dallo stesso Aglani, durante la conferenza di apertura del 31 luglio. Un nuovo inizio per l’archeologia che da tempo annaspava in un terreno battuto e povero di scoperte importanti. Infine l’intervento del professor Renato Lo Schiavo che ha letto uno scritto relativo al corallo del Mediterraneo, tratto da un brano di Plinio il vecchio.

La premiazione del concorso di inizio agosto

Premiazione e festa ad inizio agosto nella stessa chiesa templare di Sant’Agostino a Trapani in occasione del primo concorso artistico internazionale “Viaggio ad Addis Abeba” in memoria dell’ex archelogo. Fu lui che con le sue ricerche identificò il luogo della battaglia finale della prima guerra punica e aperto lo scenario sull’Etiopia.

Primo classificato, tra i 40 artisti contemporanei che hanno esposto un’opera sul tema del viaggio, è stato Enrico Vucemillo che ha espresso nella sua opera percezione, energia e movimento. Ha vinto un premio consistente in 2 mila euro e la sua opera, assieme a quella di altri 10 artisti premiati, sarà presente gratuitamente al prossimo evento previsto per questo autunno a Londra. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Pavel A. Florenskij” (presidente Andrea Aglani) con il patrocinio del Comune di Trapani, ha visto come giudici Rosaria La Rosa e Gaspare Occhipinti.