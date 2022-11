Centrati nell’ultimo concorso un 6 “doppio oro” e un 9

Festa in Sicilia grazie al 10eLotto, con due vincite per un totale di 40 mila euro. Come riporta Agipronews, una prima vincita, del valore di 20 mila euro, ha premiato un giocatore di Adrano, in provincia di Catania, con un 6 “Doppio oro”. La seconda vincita, sempre da 20 mila euro, è stata centrata a Realmonte, in provincia di Agrigento, grazie a un 9.

Premi per 36 milioni

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 36 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

Due settimane fa altre vincite al Lotto

Un paio di settimane fa sempre la Sicilia si era resa protagonista di un altro gioco a premi, in quel caso il Lotto, con vincite complessive per oltre 78 mila euro. Le vincite al SupeEnalotto sono avvenute tra Ragusa e Palermo. Nel capoluogo siciliano il 9 ottobre erano stati vinti 135 mila euro al gioco del Super Enalotto. Come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Ragusa, un colpo da 53.250 euro, mentre a Palermo si è festeggiato con altri 25.450 euro.

Vinti 135 mila euro a Palermo

Nei giorni precedenti la dea bendata aveva baciato di nuovo Palermo con una vincita importante. È successo al Superenalotto. Il fortunato vincitore si aggiudicò 135 mila euro dopo una giocata effettuata nella tabaccheria Mannino, in piazza Leoni, al civico 42. Il cliente fortunato aveva vinto con tre “4 Stella” e quattro “3 Stella”. Una combinazione che ha permesso al fortunato di assicurarsi l’importante cifra di 135 mila euro. L’ultima vincita era avvenuta nel concorso del 15 settembre, quando in quel caso furono centrati due “5” del valore di 32.819,73 euro ciascuno. La prima giocata vincente venne convalidata nell’esercizio di via Filippo Turati 23 a Caltanissetta mentre la seconda fu registrata presso il tabacchi di corso Italia 173 a Carini, in provincia di Palermo.