Danneggiato immobile del '200, salvati donna e cane

Sono partite le indagini di carabinieri e vigili del fuoco per accertare la natura dell’incendio che ieri pomeriggio ha interessato la storica villa Bordonaro del 1200, struttura che è rimasta sostanzialmente intatta e che è gestita dalla famiglia Bordonaro come sala banchetti. Il rogo è partito all’interno, si sta provando a capire la matrice. Dolo o corto circuito? I pompieri sono al lavoro, si attende la loro relazione di servizio per capire le possibili cause.

Salvata un’anziana

L’incendio ha riguardato la dimora di contrada Carlino, antico sito con dettagli arabo-normanni, attualmente gestita da un ristoratore. Una donna, ultra settantenne, era rimasta bloccata al primo piano della struttura che viene utilizzata, anche grazie al giardino circostante di 2 mila metri quadrati, per matrimoni e rinfreschi. Nonostante si rifiutasse di lasciare la casa, la donna è stata presa quasi di peso, e portata in salvo, dai vigili del fuoco che hanno salvato anche il suo cagnolino. Il sindaco, Vincenzo Corbo, segue la situazione. Non c’è ancora certezza sulla natura del rogo.

La videosorveglianza

Gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza che, quasi certamente, riusciranno a fare chiarezza sull’accaduto. I danni, non ancora quantificati, sono ingenti. All’inizio di agosto un rogo aveva danneggiato la villa comunale del viale Della Vittoria. La villa è stata restaurata a partire dal 1600, sia dal principe Filangieri che dalla famiglia Bordonaro, lasciando integra la costruzione originale. Villa Bordonaro è dotata di un’elegante sala che conserva ancora gli antichi arredi della villa.

Il sindaco: “Solidarietà alla famiglia Bordonaro”

“La struttura – ha detto il sindaco di Canicattì – è stata danneggiata parzialmente. Mi sono recato subito sul posto ieri pomeriggio insieme ai vigili del fuoco accorsi con ben tre squadre. Ho allertato immediatamente gli autobottisti della città per dar manforte nelle operazioni di rifornimento acqua. Sul posto anche gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili Urbani. A tutti voi il mio più sentito ringraziamento e piena solidarietà alla famiglia Bordonaro con i quali sono e sarò in stretto contatto in questo momento così difficile”.