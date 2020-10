18 casi ad Aragona

Cinque nuovi positivi nella città di Agrigento che si sommano ad altri tre casi già conclamati. Positiva anche una bambina di cinque anni. A renderlo noto è il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, sulla propria pagina Facebook.

“Mentre attendiamo il nuovo DPCM – scrive Firetto – riceviamo dall’Asp la notizia di 5 nuovi casi confermati di Covid 19 nella città di Agrigento. Il totale sale quindi a 8. Tra i nuovi contagiati, purtroppo, una bambina di 5 anni. Si tratta in città del primo caso di contagio in tenera età dall’inizio della pandemia. Tre sono trentenni, un ragazzo ha poco più di vent’anni. Si trovano ora tutti in isolamento così come i loro contatti più stretti. Casi sono in aumento in tutta Italia. Occorre un ulteriore sforzo. Bisogna usare le mascherine anche quando si incontrano amici e familiari non conviventi. In serata previsto il Consiglio dei ministri per la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio”.

Salgono i contagi da Covid 19 anche ad Aragona dove il bilancio parla di 18 persone positive. A renderlo noto è il sindaco Pendolino. Il soggetto positivo è legato ad un unico focolaio, poiché segnalato come contatto stretto dei precedenti casi già confermati nel centro agrigentino. Si trovava già i n quarantena fiduciaria da più di 14 giorni ed dopo aver effettuato il tampone di fine quarantena è risultato positivo. “Ho raggiunto l’interessato telefonicamente e sta bene. Continuerà l’isolamento con i suoi familiari per ulteriori 14 giorni come da prassi”, continua il sindaco Pendolino.

E per fronteggiare l’emergenza arrivano quattordici i nuovi medici che da oggi prenderanno servizio nell’agrigentino. Lo ha deciso l’Asp di Agrigento nell’ottica di un potenziamento sanitario per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Già l’11 settembre scorso l’azienda sanitaria aveva disposto l’aumento di 14 unità. Il commissario Zappia ha anche disposto il reclutamento di 20 ausiliari specializzati ai quali verrà assegnato un incarico a tempo determinato in sostituzione di quelli in scadenza.