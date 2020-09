L'allarme

Un nuovo caso di Covid-19 a Sciacca. Si tratta di un trentenne. E con diciotto casi, la città delle Terme è il Comune con più contagi in provincia di Agrigento. Cinque nella sola giornata di ieri.

Un dato allarmante, che preoccupa ovviamente il sindaco Francesca Valenti ed invoca una doverosa presa di coscienza.

“L’andamento dei contagi nella nostra città – scrive il sindaco – impone una doverosa presa di coscienza. Negli ultimi giorni i casi di soggetti positivi al Covid sono aumentati esponenzialmente e non possiamo far finta di niente.

In molti invocano l’adozione da parte mia di misure restrittive sulle aperture delle attività al fine di evitare occasioni di assembramento e, quindi, occasioni di contagio. Prima dell’adozione di misure restrittive, che spero non diventino necessarie, dobbiamo tutti capire che il rispetto delle regole è un obbligo per garantire la salute di ciascuno.

Sarà anche triste e difficile, ma dobbiamo evitare baci, abbracci, strette di mano e questo anche e soprattutto in contesti familiari e privati (matrimoni, funerali, feste e riunioni). Dobbiamo usare la mascherina sempre. Dobbiamo mantenere una distanza gli uni dagli altri di almeno un metro. Dobbiamo spessissimo lavarci le mani ed usare il disinfettante.

Non possiamo rischiare un contagio diffuso. Non possiamo rischiare una nuova chiusura. Non possiamo tornare indietro. Ancora una volta dobbiamo capire che il pericolo è qui ed è serio. Ancora una volta dobbiamo capire che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno si salva da solo”.

Un incremento dei contagi, che torna ad assegnare alla città di Sciacca il triste primato del maggior numero di contagiati da Covid-19 in provincia di Agrigento.

Anche durante il lockdown la città era balzata in vetta alla classifica come città dove vi era un alto numero di contagi rispetto al resto della provincia.

Intanto, dovrebbe riaprire lunedì prossimo l’ambulatorio delle vaccinazioni di Sciacca, chiuso la scorsa settimana dopo che si era appreso che un’infermiera era risultata positiva al Covid-19, fatto che ha costretto l’intero staff ad osservare la quarantena.