Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, guasto alla tomografia computerizzata

La stessa Tc utilizzata per i pazienti covid e non covid

Ritardi nell’espletamento dell’esame, preoccupazione per i pazienti

Le rassicurazioni: “E’ tutto sanificato”

Guasto alla tomografia computerizzata dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e disagi e rabbia degli utenti.

La stessa TC utilizzata per i casi covid, qualora ci sia un caso urgente viene utilizzata anche per i casi non covid. Il direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’ASP assicura: “E’ tutto sanificato”.

A causa di questo inaccettabile guasto, sono giunte in redazione segnalazioni dagli utenti di numerosi ritardi e lungaggini alla fruizione di tale fondamentale servizio.

A quanto pare, inoltre, per i casi “urgenti” di pazienti candidati all’esame TC è disposta la fruizione della seconda TC posta nell’attuale zona d’isolamento del pronto soccorso dove sono trattati e ricoverati i pazienti covid positivi in seguito alla chiusura del reparto di medicina covid.

Dunque quando vi sono casi urgenti la stessa TC viene utilizzata sia per i casi covid che per i casi non covid. Esplode la rabbia di diversi cittadini. Qualcuno ha tentato di aggredire anche qualche medico.

Questo sistema è sicuro? Sorge il dubbio

Ci si pone il lecito dubbio, ci racconta qualche cittadino, “se questa procedura sia perfettamente sicura, per esempio: il sistema di aerazione, è unico in tutta l’area? E se possano esserci percorsi alternativi ad evitare ogni minimo rischio di commistione tra zone covid e non covid e tra personale sporco e pulito”.

“La tc sanificata, garantita la sicurezza dei pazienti”

“Il completamento dell’intervento di riparazione della TC della radiologia dell’ospedale di Agrigento – fa sapere il direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche ASP, Angelo Trigona – è previsto per la prossima settimana. Attualmente i casi urgenti ed indifferibili sono trattati utilizzando la seconda TC posta in area di isolamento pronto soccorso ma cui si ha accesso attraverso un percorso alternativo. La TC è comunque sanificata totalmente ad ogni utilizzo per la sicurezza dei pazienti”.