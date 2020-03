Continuano in posti di blocco

Nel corso di uno dei posti di controllo sul rispetto delle limitazioni imposte dal decreto del governo sull’emergenza coronavirus, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno fermato a Favara (Ag) un cittadino tunisino di 32 anni che era ricercato da 4 anni.

Il 32enne, alla richiesta dei documenti, si è dimostrato restìo a sottoporsi alle verifiche dei militari. Una volta identificato, i Carabinieri hanno infatti scoperto che nei confronti del tunisino pendeva un ordine di carcerazione per una rissa avvenuta quattro anni fa ad Avola (Sr). Il latitante, su cui pende una condanna per quel reato, è stato quindi arrestato.

I controlli per l’applicazione delle disposizioni governative emesse in relazione all’emergenza del coronavirus proseguono serrati ad Agrigento e in tutti i Comuni della provincia. Per tutta la settimana, sono andate avanti le verifiche sulla circolazione di automobilisti e pedoni, ricorrendo anche, quando necessario, a numerose autodichiarazioni da parte dei cittadini. Nel corso di uno di questi servizi è stato beccato l’extracomunitario ricercato.