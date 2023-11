Trasferito in elisoccorso per le ferite

Travolto e schiacciato dall’albero che stava tagliando. Un operaio forestale di 58 anni è stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale Civico di Palermo a causa delle gravi ferite riportate.

Dove è successo

L’incidente si è verificato nelle campagne di Cammarata, nell’Agrigentino. Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno provando a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Soprattutto si cercherà di capire se vi sono responsabilità o errori umani.

Una sequenza di incidenti

E’ stato un 2023 terribile questo per gli operai forestali in Sicilia, coinvolti in diversi gravi incidenti, alcuni anche mortali. Sino a pochi giorni fa l’ultimo caso con un operaio finito in un dirupo a Monte Cuccio a Palermo. Nella caduta si è fratturato la gamba. La zona dove era avvenuto l’incidente era molto impervia. I sanitari del 118 a bordo di un ambulanza sono riusciti a raggiungere l’operaio e tra mille difficoltà è stato caricato e trasportato in ospedale.

La forestale morta a settembre

Nel settembre scorso Marinella Sigona, 54 anni, operaia della forestale, è morta dopo un incidente con il mezzo antincendio dotato di autobotte. La tragedia si è consumata lungo la statale 194, nei pressi del territorio comunale di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da accertare un mezzo antincendio con autobotte si è ribaltato e l’operaia forestale ha perso la vita, una seconda ha riportato gravi ferite mentre altri cinque sono rimasti feriti lievemente. L’allarme è stato lanciato praticamente subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ma per la Marinella Sigona non c’era più nulla da fare.

Alla vigilia di ferragosto altra vittima

Un altro operaio forestale rimase vittima in servizio. Morì il 14 agosto dopo diversi giorni di agonia in ospedale. Era rimasto ferito negli incendi di Monreale del 24 e 25 luglio scorsi. Matteo Brandi, 67 anni, durante lo spegnimento delle fiamme si era provocato una lesione alla colonna vertebrale.

